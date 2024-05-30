Якушев назвал главные задачи врио губернатора ХМАО Кухарука на новом посту

Якушев поставил Кухаруку задачу достичь технологического суверенитета ХМАО в ТЭК
© Служба новостей «URA.RU»
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Полпред в УрФО Владимир Якушев нацелил новое руководство Югры на решение кадровых проблем
Полпред в УрФО Владимир Якушев нацелил новое руководство Югры на решение кадровых проблем Фото:

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поздравил экс-мэра Тюмени Руслана Кухарука с назначением на пост временно исполняющего обязанности губернатора ХМАО. Полпред назвал главными задачами нового руководителя региона достижение технологического суверенитета в топливно-энергетическом комплексе и привлечение кадров, сообщает официальный telegram-канал представительства.

«Убежден, что Югра продолжит поступательное движение вперед. Перед новым руководством региона стоит множество задач. В том числе достижение технологического суверенитета в топливно-энергетическом комплексе и привлечение кадров», — указано в публикации.

Якушев заявил, что Кухарук показал себя грамотным управленцем и с ним Югра продолжит двигаться вперед. «Главное, [он] с заботой относится к жителям, большое внимание уделяет поддержке участников СВО. Неслучайно Тюмень ежегодно демонстрирует высокие результаты в рейтингах качества жизни», — отметил Якушев.

Ранее URA.RU писало, что Кухарук пока не планирует забирать с собой тюменских чиновников в ХМАО. Подробнее о трансфере власти в «тюменской матрешке» читайте в нашей онлайн-трансляции.

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Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поздравил экс-мэра Тюмени Руслана Кухарука с назначением на пост временно исполняющего обязанности губернатора ХМАО. Полпред назвал главными задачами нового руководителя региона достижение технологического суверенитета в топливно-энергетическом комплексе и привлечение кадров, сообщает официальный telegram-канал представительства. «Убежден, что Югра продолжит поступательное движение вперед. Перед новым руководством региона стоит множество задач. В том числе достижение технологического суверенитета в топливно-энергетическом комплексе и привлечение кадров», — указано в публикации. Якушев заявил, что Кухарук показал себя грамотным управленцем и с ним Югра продолжит двигаться вперед. «Главное, [он] с заботой относится к жителям, большое внимание уделяет поддержке участников СВО. Неслучайно Тюмень ежегодно демонстрирует высокие результаты в рейтингах качества жизни», — отметил Якушев. Ранее URA.RU писало, что Кухарук пока не планирует забирать с собой тюменских чиновников в ХМАО. Подробнее о трансфере власти в «тюменской матрешке» читайте в нашей онлайн-трансляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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