Якушев назвал главные задачи врио губернатора ХМАО Кухарука на новом посту

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев поздравил экс-мэра Тюмени Руслана Кухарука с назначением на пост временно исполняющего обязанности губернатора ХМАО. Полпред назвал главными задачами нового руководителя региона достижение технологического суверенитета в топливно-энергетическом комплексе и привлечение кадров, сообщает официальный telegram-канал представительства.
«Убежден, что Югра продолжит поступательное движение вперед. Перед новым руководством региона стоит множество задач. В том числе достижение технологического суверенитета в топливно-энергетическом комплексе и привлечение кадров», — указано в публикации.
Якушев заявил, что Кухарук показал себя грамотным управленцем и с ним Югра продолжит двигаться вперед. «Главное, [он] с заботой относится к жителям, большое внимание уделяет поддержке участников СВО. Неслучайно Тюмень ежегодно демонстрирует высокие результаты в рейтингах качества жизни», — отметил Якушев.
Ранее URA.RU писало, что Кухарук пока не планирует забирать с собой тюменских чиновников в ХМАО. Подробнее о трансфере власти в «тюменской матрешке» читайте в нашей онлайн-трансляции.
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