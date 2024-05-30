В ХМАО назвали срок официального избрания нового губернатора

Дума ХМАО официально изберет нового губернатора 8 сентября, в Единый день голосования. Кандидатов президенту РФ Владимиру Путину предложит губернатор Тюменской области Александр Моор из числа выбранных региональными отделениями партий (ЕР, КПРФ, СРЗП, ЛДПР, «Новые люди», «Партия пенсионеров» — не более трех от каждой), а глава государства уже представит их в окружное заксобрании. Таков порядок выборов главы региона согласно окружному законодательству.
Далее Моор должен сформировать список не менее чем из пяти кандидатур 29 июля. Путин к 18 августа определит шорт-лист из трех претендентов.
Избранным будет считаться тот кандидат, за которого проголосует большинство от установленного числа депутатов окружной думы. Если ни один из кандидатов не наберет положенное количество голосов, пройдет повторное голосование. Во втором туре победителем станет кандидат, набравший наибольшее число голосов.
Президент предложил экс-мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Югру 30 мая. Кухарук заменит на этом посту Наталью Комарову, которая досрочно ушла в отставку.
Ранее URA.RU публиковало наиболее яркие комментарии жителей Тюмени и ХМАО, узнавших о назначении нового губернатора. Подробнее о трансфере власти в «тюменской матрешке» можно узнать в нашей онлайн-трансляции.
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