Подполье: ВС России поразили в порту Одессы два военных корабля ВСУ

01 июня 2024 в 03:01 Размер текста - 17 +

ВСУ понесли ущерб в порту Одессы Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Разведывательный корабль и катер ВСУ разбили 31 мая Вооруженные силы РФ в порту Одессы. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Одесса вечером 31 мая получила прилет в морском порту. Повреждения получили средний разведывательный корабль и катер Военно-морских сил Украины», — цитирует координатора николаевского подполья Сергея Лебедева РИА Новости. Издание уточняет, что имеются погибшие и раненые среди бойцов ВСУ. Одной из пораженных целей стал катер «Голая пристань». Как сообщало URA.RU ранее, 1 мая ВС РФ совершили удар по штабу украинской армии в районе площади Куликово Поле в центре Одессы. 26 мая был нанесен удар по складу в Днепропетровской области Украины. Там, предположительно, хранились американские ракеты ATACMS. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Разведывательный корабль и катер ВСУ разбили 31 мая Вооруженные силы РФ в порту Одессы. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Одесса вечером 31 мая получила прилет в морском порту. Повреждения получили средний разведывательный корабль и катер Военно-морских сил Украины», — цитирует координатора николаевского подполья Сергея Лебедева РИА Новости. Издание уточняет, что имеются погибшие и раненые среди бойцов ВСУ. Одной из пораженных целей стал катер «Голая пристань». Как сообщало URA.RU ранее, 1 мая ВС РФ совершили удар по штабу украинской армии в районе площади Куликово Поле в центре Одессы. 26 мая был нанесен удар по складу в Днепропетровской области Украины. Там, предположительно, хранились американские ракеты ATACMS.