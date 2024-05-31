Подполье: ВС России поразили в порту Одессы два военных корабля ВСУ

Разведывательный корабль и катер ВСУ разбили 31 мая Вооруженные силы РФ в порту Одессы. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Одесса вечером 31 мая получила прилет в морском порту. Повреждения получили средний разведывательный корабль и катер Военно-морских сил Украины», — цитирует координатора николаевского подполья Сергея Лебедева РИА Новости.
Издание уточняет, что имеются погибшие и раненые среди бойцов ВСУ. Одной из пораженных целей стал катер «Голая пристань».
Как сообщало URA.RU ранее, 1 мая ВС РФ совершили удар по штабу украинской армии в районе площади Куликово Поле в центре Одессы. 26 мая был нанесен удар по складу в Днепропетровской области Украины. Там, предположительно, хранились американские ракеты ATACMS.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.