31 мая 2024

Подполье: ВС России поразили в порту Одессы два военных корабля ВСУ

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ВСУ понесли ущерб в порту Одессы Фото:

Разведывательный корабль и катер ВСУ разбили 31 мая Вооруженные силы РФ в порту Одессы. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Одесса вечером 31 мая получила прилет в морском порту. Повреждения получили средний разведывательный корабль и катер Военно-морских сил Украины», — цитирует координатора николаевского подполья Сергея Лебедева РИА Новости.

Издание уточняет, что имеются погибшие и раненые среди бойцов ВСУ. Одной из пораженных целей стал катер «Голая пристань».

Как сообщало URA.RU ранее, 1 мая ВС РФ совершили удар по штабу украинской армии в районе площади Куликово Поле в центре Одессы. 26 мая был нанесен удар по складу в Днепропетровской области Украины. Там, предположительно, хранились американские ракеты ATACMS.

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Разведывательный корабль и катер ВСУ разбили 31 мая Вооруженные силы РФ в порту Одессы. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Одесса вечером 31 мая получила прилет в морском порту. Повреждения получили средний разведывательный корабль и катер Военно-морских сил Украины», — цитирует координатора николаевского подполья Сергея Лебедева РИА Новости. Издание уточняет, что имеются погибшие и раненые среди бойцов ВСУ. Одной из пораженных целей стал катер «Голая пристань». Как сообщало URA.RU ранее, 1 мая ВС РФ совершили удар по штабу украинской армии в районе площади Куликово Поле в центре Одессы. 26 мая был нанесен удар по складу в Днепропетровской области Украины. Там, предположительно, хранились американские ракеты ATACMS.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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