Жена погибшего на СВО свердловчанина выиграла квартиру в «Опорном крае»

В Екатеринбурге на втором Международном женском форуме «Крепкая семья — основа государства», который проходит в «Екатеринбург-ЭКСПО», вручили квартиру свердловчанке — жене погибшего на территории спецоперации жителя Нижнего Тагила. Татьяна Головнина ранее победила в викторине «Опорный край», передает корреспондент URA.RU.
«Мне выпала особая честь вручить квартиру семье нашего земляка, тагильчанина, героя, который погиб во время выполнения воинского долга в зоне специальной военной операции... Жизнь продолжается, я думаю, что эта квартира будет не лишней для вас, ваших дочек и вашей семьи. Ну а земляки-уральцы никогда не забудут имена тех, кто защищал нашу родину — Россию», — заявил представитель Свердловского областного благотворительного фонда, после чего вручил ей сертификат на квартиру.
Викторина «Опорный край», приуроченная к 90-летию региона, прошла в Свердловской области 15, 16, 17 и 18 марта. Итоги викторины подвели еще 12 апреля, однако даже сейчас становятся известны имена победителей. Среди ценных подарков викторины — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». Некоторые победители решили подарить полученные квартиры.
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