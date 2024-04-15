Мебельщик из Екатеринбурга подарит квартиру, выигранную в «Опорном крае». Фото

15 апреля 2024 в 20:31 Размер текста - 17 +

Квартира находится в Орджоникидзевском районе Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Викторина «Опорный край» в Свердловской области Мебельщик Евгений из Екатеринбурга выиграл в викторине «Опорный край» квартиру-студию на улице Краснофлотцев площадью 25,2 квадратных метра. На выдачу приза мужчина приехал с женой Марией и дочерью Каролиной, которая и будет жить в этой квартире, передает журналист URA.RU из пункта выдачи подарков в ТРЦ «Мега». «Если честно, никто из моих знакомых не верил, что в викторине выигрывают. Я и сам не верил. Но видите, вот стою с бумагами на квартиру, в которой дочь будет жить», — поделился Евгений. Мария уточнила, что их дочь в следующем году будет поступать в вуз. «Я очень рада. Я прямо мечтала, чтобы досталась квартира. Ну и папа обустроит, он же мебелью занимается», — поделилась сама школьница. Масштабная акция проходила 15—18 марта, формально ее приурочили к 90-летию региона. Квартир в призовом фонде было 45. А также 100 автомобилей, 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. Итоги викторины подводили 12 апреля в ККТ «Космос». Актуальная информация по теме — в сюжете URA.RU. Фото: Джанита Джаллатова / URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мебельщик Евгений из Екатеринбурга выиграл в викторине «Опорный край» квартиру-студию на улице Краснофлотцев площадью 25,2 квадратных метра. На выдачу приза мужчина приехал с женой Марией и дочерью Каролиной, которая и будет жить в этой квартире, передает журналист URA.RU из пункта выдачи подарков в ТРЦ «Мега». «Если честно, никто из моих знакомых не верил, что в викторине выигрывают. Я и сам не верил. Но видите, вот стою с бумагами на квартиру, в которой дочь будет жить», — поделился Евгений. Мария уточнила, что их дочь в следующем году будет поступать в вуз. «Я очень рада. Я прямо мечтала, чтобы досталась квартира. Ну и папа обустроит, он же мебелью занимается», — поделилась сама школьница. Масштабная акция проходила 15—18 марта, формально ее приурочили к 90-летию региона. Квартир в призовом фонде было 45. А также 100 автомобилей, 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. Итоги викторины подводили 12 апреля в ККТ «Космос». Актуальная информация по теме — в сюжете URA.RU.