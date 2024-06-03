03 июня 2024

В центре Тюмени и в районе Дома обороны на полдня перекроют дороги. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Дороги перекроют из-за спортивного фестиваля
Дороги перекроют из-за спортивного фестиваля Фото:

В Тюмени 15 июня с 00:00 до 15:00 перекроют движение на центральных улицах и в районе Дома обороны. Причина — проведение спортивного фестиваля IRONSTAR TYUMEN 2024. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.

«На период фестиваля маршрут движения из центральной части города (расположенной за улицей Орджоникидзе) в район Дома обороны и обратно можно проложить через улицу Профсоюзную с проездом через заречную часть города и улицу 2-ю Луговую, либо через обход города Тюмени. Из заречной части Тюмени в район Дома обороны можно проехать через улицы Республики, Луначарского, Казанскую и Ямскую», — сообщили в мэрии.

На время проведения мероприятий будут перекрыты участки дорог на:

  • Орджоникидзе от 25-го Октября до Комсомольской;
  • Комсомольской от Орджоникидзе до Свердлова;
  • Свердлова от Комсомольской до Орджоникидзе;
  • Орджоникидзе от Елецкой до Ленина;
  • Ленина от Орджоникидзе до Челюскинцев;
  • Камышинской от Ленина до Чернышевского;
  • Чернышевского от Камышинской до Полевой;
  • Полевой от Перекопской до Луначарского;
  • Луначарского от Полевой до Льва Толстого;
  • Льва Толстого от Луначарского до Ямской;
  • Ямской от Льва Толстого до Аккумуляторной;
  • встречное направление движения Ямской от Аккумуляторной до объездной;
  • встречное направление движения Ямской от объездной до кольцевой развязки Ямской, Олега Антонова, Владимира Полякова.
15 июня дороги перекроют с 00:00 до 15:00
15 июня дороги перекроют с 00:00 до 15:00
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В Тюмени 15 июня с 00:00 до 15:00 перекроют движение на центральных улицах и в районе Дома обороны. Причина — проведение спортивного фестиваля IRONSTAR TYUMEN 2024. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тюмени. «На период фестиваля маршрут движения из центральной части города (расположенной за улицей Орджоникидзе) в район Дома обороны и обратно можно проложить через улицу Профсоюзную с проездом через заречную часть города и улицу 2-ю Луговую, либо через обход города Тюмени. Из заречной части Тюмени в район Дома обороны можно проехать через улицы Республики, Луначарского, Казанскую и Ямскую», — сообщили в мэрии. На время проведения мероприятий будут перекрыты участки дорог на:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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