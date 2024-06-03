В Тюмени 15 июня с 00:00 до 15:00 перекроют движение на центральных улицах и в районе Дома обороны. Причина — проведение спортивного фестиваля IRONSTAR TYUMEN 2024. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.
«На период фестиваля маршрут движения из центральной части города (расположенной за улицей Орджоникидзе) в район Дома обороны и обратно можно проложить через улицу Профсоюзную с проездом через заречную часть города и улицу 2-ю Луговую, либо через обход города Тюмени. Из заречной части Тюмени в район Дома обороны можно проехать через улицы Республики, Луначарского, Казанскую и Ямскую», — сообщили в мэрии.
На время проведения мероприятий будут перекрыты участки дорог на:
- Орджоникидзе от 25-го Октября до Комсомольской;
- Комсомольской от Орджоникидзе до Свердлова;
- Свердлова от Комсомольской до Орджоникидзе;
- Орджоникидзе от Елецкой до Ленина;
- Ленина от Орджоникидзе до Челюскинцев;
- Камышинской от Ленина до Чернышевского;
- Чернышевского от Камышинской до Полевой;
- Полевой от Перекопской до Луначарского;
- Луначарского от Полевой до Льва Толстого;
- Льва Толстого от Луначарского до Ямской;
- Ямской от Льва Толстого до Аккумуляторной;
- встречное направление движения Ямской от Аккумуляторной до объездной;
- встречное направление движения Ямской от объездной до кольцевой развязки Ямской, Олега Антонова, Владимира Полякова.
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