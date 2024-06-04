В аварии между Челябинском и Екатеринбургом выжило три человека. Видео

04 июня 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Медики доставили троих пострадавших в больницу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Смертельная авария между Челябинском и Екатеринбургом В аварии на трассе М-5 между Челябинском и Екатеринбургом появилось трое выживших. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ по региону. Всего же в минивэне ехало семь человек. «В результате ДТП водитель автомобиля „Тойота“ и трое его пассажиров (личности устанавливаются) скончались на месте происшествия. Еще три пассажира получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. Изначально сообщалось лишь о погибшем водителе и трех его пассажирах. Все они погибли, врезавшись в дорожную технику. Предварительно, вся компания ехала в Екатеринбург через приложение Bla-Bla-Car. Сейчас обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работает главный Госавтоинспектор Челябинской области Иван Путков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В аварии на трассе М-5 между Челябинском и Екатеринбургом появилось трое выживших. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ по региону. Всего же в минивэне ехало семь человек. «В результате ДТП водитель автомобиля „Тойота“ и трое его пассажиров (личности устанавливаются) скончались на месте происшествия. Еще три пассажира получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. Изначально сообщалось лишь о погибшем водителе и трех его пассажирах. Все они погибли, врезавшись в дорожную технику. Предварительно, вся компания ехала в Екатеринбург через приложение Bla-Bla-Car. Сейчас обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работает главный Госавтоинспектор Челябинской области Иван Путков.