В аварии на трассе М-5 между Челябинском и Екатеринбургом появилось трое выживших. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ по региону. Всего же в минивэне ехало семь человек.
«В результате ДТП водитель автомобиля „Тойота“ и трое его пассажиров (личности устанавливаются) скончались на месте происшествия. Еще три пассажира получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.
Изначально сообщалось лишь о погибшем водителе и трех его пассажирах. Все они погибли, врезавшись в дорожную технику. Предварительно, вся компания ехала в Екатеринбург через приложение Bla-Bla-Car.
Сейчас обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работает главный Госавтоинспектор Челябинской области Иван Путков.
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