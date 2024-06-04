В аварии между Челябинском и Екатеринбургом выжило три человека. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Екатеринбург, реанимация, скорая помощь
Медики доставили троих пострадавших в больницу Фото:
новость из сюжета
Смертельная авария между Челябинском и Екатеринбургом

В аварии на трассе М-5 между Челябинском и Екатеринбургом появилось трое выживших. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ по региону. Всего же в минивэне ехало семь человек.

«В результате ДТП водитель автомобиля „Тойота“ и трое его пассажиров (личности устанавливаются) скончались на месте происшествия. Еще три пассажира получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.

Изначально сообщалось лишь о погибшем водителе и трех его пассажирах. Все они погибли, врезавшись в дорожную технику. Предварительно, вся компания ехала в Екатеринбург через приложение Bla-Bla-Car.

Сейчас обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работает главный Госавтоинспектор Челябинской области Иван Путков.

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В аварии на трассе М-5 между Челябинском и Екатеринбургом появилось трое выживших. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ по региону. Всего же в минивэне ехало семь человек. «В результате ДТП водитель автомобиля „Тойота“ и трое его пассажиров (личности устанавливаются) скончались на месте происшествия. Еще три пассажира получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. Изначально сообщалось лишь о погибшем водителе и трех его пассажирах. Все они погибли, врезавшись в дорожную технику. Предварительно, вся компания ехала в Екатеринбург через приложение Bla-Bla-Car. Сейчас обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работает главный Госавтоинспектор Челябинской области Иван Путков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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