ДТП между Челябинском и Екатеринбургом произошло из-за уснувшего водителя

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительно, водитель минивэна уснул по дороге
Предварительно, водитель минивэна уснул по дороге Фото:
новость из сюжета
Смертельная авария между Челябинском и Екатеринбургом

Смертельная авария между Челябинском и Екатеринбургом, предварительно, произошла из-за уснувшего водителя минивэна, в котором помимо него находилось еще шесть человек. По словам источника URA.RU, скорость, на которой он врезался в дорожную технику, была около 130 км/час.

«Водитель вез шесть попутчиков в Екатеринбург. По пути задремал. При этом, на очень высокой скорости. Предварительно, при столкновении она была около 130 км/час», — рассказал источник.

По данным URA.RU, водитель не успел даже попытаться избежать столкновения. Тормозной путь автомобиля отсутствует. То есть, машина на полном ходу «влетела» в грузовик.

В ДТП погиб сам водитель, а также три его пассажира. Еще трое остались живы, их транспортировали в больницу.

Авария произошла днем на территории Кунашакского района. Минивэн врезался в дорожную технику. На место ДТП выехал главный Госавтоинспектор Челябинской области Иван Путков.

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Смертельная авария между Челябинском и Екатеринбургом, предварительно, произошла из-за уснувшего водителя минивэна, в котором помимо него находилось еще шесть человек. По словам источника URA.RU, скорость, на которой он врезался в дорожную технику, была около 130 км/час. «Водитель вез шесть попутчиков в Екатеринбург. По пути задремал. При этом, на очень высокой скорости. Предварительно, при столкновении она была около 130 км/час», — рассказал источник. По данным URA.RU, водитель не успел даже попытаться избежать столкновения. Тормозной путь автомобиля отсутствует. То есть, машина на полном ходу «влетела» в грузовик. В ДТП погиб сам водитель, а также три его пассажира. Еще трое остались живы, их транспортировали в больницу. Авария произошла днем на территории Кунашакского района. Минивэн врезался в дорожную технику. На место ДТП выехал главный Госавтоинспектор Челябинской области Иван Путков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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