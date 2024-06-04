ДТП между Челябинском и Екатеринбургом произошло из-за уснувшего водителя

Смертельная авария между Челябинском и Екатеринбургом, предварительно, произошла из-за уснувшего водителя минивэна, в котором помимо него находилось еще шесть человек. По словам источника URA.RU, скорость, на которой он врезался в дорожную технику, была около 130 км/час.
«Водитель вез шесть попутчиков в Екатеринбург. По пути задремал. При этом, на очень высокой скорости. Предварительно, при столкновении она была около 130 км/час», — рассказал источник.
По данным URA.RU, водитель не успел даже попытаться избежать столкновения. Тормозной путь автомобиля отсутствует. То есть, машина на полном ходу «влетела» в грузовик.
В ДТП погиб сам водитель, а также три его пассажира. Еще трое остались живы, их транспортировали в больницу.
Авария произошла днем на территории Кунашакского района. Минивэн врезался в дорожную технику. На место ДТП выехал главный Госавтоинспектор Челябинской области Иван Путков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.