Екатеринбуржца, напавшего на мальчика в шапке с Z, отправили в колонию

10 июня 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Дело Александра Неустроева рассматривали несколько судов Фото: Илья Московец © URA.RU Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Александру Неустроеву, который оскорбил ребенка в шапке с буквой Z. В колонии мужчина проведет три года, сообщили URA.RU в пресс-службе свердловской прокуратуры. Неустроев признан виновным в хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении социальной группы. «Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии — поселении», — пояснили в ведомстве. Гособвинитель просил для осужденного четыре года колонии. Неустроев обругал мальчика в конце апреля 2023 года. Позже выяснилось, что ребенок носит шапку с Z из-за отца, который является участником российской спецоперации на Украине. В июне суд оштрафовал мужчину и прекратил дело. Приговор возмутил общественность. Депутаты Госдумы РФ Александр Хинштейн и Дмитрий Кузнецов написали обращения в Генпрокуратуру и МВД России. А мэр Екатеринбурга Алексей Орлов счел приговор слишком мягким. В феврале текущего года дело было возвращено в Ленинский районный суд, а затем его отдали в Октябрьский райсуд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Александру Неустроеву, который оскорбил ребенка в шапке с буквой Z. В колонии мужчина проведет три года, сообщили URA.RU в пресс-службе свердловской прокуратуры. Неустроев признан виновным в хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении социальной группы. «Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии — поселении», — пояснили в ведомстве. Гособвинитель просил для осужденного четыре года колонии. Неустроев обругал мальчика в конце апреля 2023 года. Позже выяснилось, что ребенок носит шапку с Z из-за отца, который является участником российской спецоперации на Украине. В июне суд оштрафовал мужчину и прекратил дело. Приговор возмутил общественность. Депутаты Госдумы РФ Александр Хинштейн и Дмитрий Кузнецов написали обращения в Генпрокуратуру и МВД России. А мэр Екатеринбурга Алексей Орлов счел приговор слишком мягким. В феврале текущего года дело было возвращено в Ленинский районный суд, а затем его отдали в Октябрьский райсуд.