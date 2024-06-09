09 июня 2024

Екатеринбуржца, напавшего на мальчика в шапке с Z, отправили в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над Александром Неустроевым. Екатеринбург, неустроев александр
Дело Александра Неустроева рассматривали несколько судов Фото:

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Александру Неустроеву, который оскорбил ребенка в шапке с буквой Z. В колонии мужчина проведет три года, сообщили URA.RU в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Неустроев признан виновным в хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении социальной группы. «Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии — поселении», — пояснили в ведомстве. Гособвинитель просил для осужденного четыре года колонии.

Неустроев обругал мальчика в конце апреля 2023 года. Позже выяснилось, что ребенок носит шапку с Z из-за отца, который является участником российской спецоперации на Украине. В июне суд оштрафовал мужчину и прекратил дело. Приговор возмутил общественность. Депутаты Госдумы РФ Александр Хинштейн и Дмитрий Кузнецов написали обращения в Генпрокуратуру и МВД России. А мэр Екатеринбурга Алексей Орлов счел приговор слишком мягким. В феврале текущего года дело было возвращено в Ленинский районный суд, а затем его отдали в Октябрьский райсуд.

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Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Александру Неустроеву, который оскорбил ребенка в шапке с буквой Z. В колонии мужчина проведет три года, сообщили URA.RU в пресс-службе свердловской прокуратуры. Неустроев признан виновным в хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении социальной группы. «Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии — поселении», — пояснили в ведомстве. Гособвинитель просил для осужденного четыре года колонии. Неустроев обругал мальчика в конце апреля 2023 года. Позже выяснилось, что ребенок носит шапку с Z из-за отца, который является участником российской спецоперации на Украине. В июне суд оштрафовал мужчину и прекратил дело. Приговор возмутил общественность. Депутаты Госдумы РФ Александр Хинштейн и Дмитрий Кузнецов написали обращения в Генпрокуратуру и МВД России. А мэр Екатеринбурга Алексей Орлов счел приговор слишком мягким. В феврале текущего года дело было возвращено в Ленинский районный суд, а затем его отдали в Октябрьский райсуд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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