19 февраля 2024

Дело о нападении на мальчика в Z-шапке повторно рассмотрят в суде Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над Александром Неустроевым. Екатеринбург, неустроев александр
Дело о нападении 56-летнего Александра Неустроева на сына участника СВО снова рассмотрят в суде Фото:

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга повторно направила в суд уголовное дело о нападении на малолетнего сына участника спецоперации из-за шапки с буквой Z (латинская буква Z на российской военной технике, находящейся на специальной операции на Украине, означает «За победу» — прим.ред). Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего Александра Неустроева по п. „а“, „б“ ч. 1 ст. 213 УК РФ „Хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы“», — отметила Канатова. По данной статье Неустроеву может грозить до семи лет колонии.

Инцидент произошел в апреле на улице Волгоградской. Тогда Неустроев матом обругал мальчика из-за шапки с символом Z. Ребенок носит ее из-за отца — участника специальной военной операции. В июне суд выписал Неустроеву штраф и прекратил уголовное дело. Однако приговор возмутил общественность. Депутаты Госдумы РФ Александр Хинштейн и Дмитрий Кузнецов написали обращения в Генпрокуратуру и МВД России. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов тоже счел приговор слишком мягким. В октябре дело Неустроева вернули в суд Ленинского района города.

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Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга повторно направила в суд уголовное дело о нападении на малолетнего сына участника спецоперации из-за шапки с буквой Z (латинская буква Z на российской военной технике, находящейся на специальной операции на Украине, означает «За победу» — прим.ред). Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего Александра Неустроева по п. „а“, „б“ ч. 1 ст. 213 УК РФ „Хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы“», — отметила Канатова. По данной статье Неустроеву может грозить до семи лет колонии. Инцидент произошел в апреле на улице Волгоградской. Тогда Неустроев матом обругал мальчика из-за шапки с символом Z. Ребенок носит ее из-за отца — участника специальной военной операции. В июне суд выписал Неустроеву штраф и прекратил уголовное дело. Однако приговор возмутил общественность. Депутаты Госдумы РФ Александр Хинштейн и Дмитрий Кузнецов написали обращения в Генпрокуратуру и МВД России. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов тоже счел приговор слишком мягким. В октябре дело Неустроева вернули в суд Ленинского района города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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