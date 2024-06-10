В ЯНАО дикие собаки нападают на оленей и рвут их. Фото

На Южно-Тамбейском газовом месторождении бродячие псы задрали оленей
© Служба новостей «URA.RU»
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Бродячие собаки нападают на оленей в районе Сабетты (архивное фото)
Бродячие собаки нападают на оленей в районе Сабетты (архивное фото) Фото:

В Ямальском районе, вблизи Сабетты (ЯНАО), бродячие собаки рвут оленей. Об этом с соцсетях сообщили очевидцы.  

«На Южно-Тамбейском [газовом] месторождении, в районе Сабетты, бродячие собаки гоняются за оленями, ловят их и рвут», — рассказал очевидец в группе «Сплетни Тарко-Сале» «ВКонтакте». Мужчина предположил, что собаки приходят с территории «Газпром добыча Тамбей». 

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Ямальского района, чтобы выяснить будут ли предприняты мероприятия по отлову бродячих собак. На момент публикации ответ не поступил.  

Фото пострадавшего от нападения собак оленя
Фото пострадавшего от нападения собак оленя
Фото:
Олень, на которого напали бродячие собаки
Олень, на которого напали бродячие собаки
Фото:

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В Ямальском районе, вблизи Сабетты (ЯНАО), бродячие собаки рвут оленей. Об этом с соцсетях сообщили очевидцы.   «На Южно-Тамбейском [газовом] месторождении, в районе Сабетты, бродячие собаки гоняются за оленями, ловят их и рвут», — рассказал очевидец в группе «Сплетни Тарко-Сале» «ВКонтакте». Мужчина предположил, что собаки приходят с территории «Газпром добыча Тамбей».  Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Ямальского района, чтобы выяснить будут ли предприняты мероприятия по отлову бродячих собак. На момент публикации ответ не поступил.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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