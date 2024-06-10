Бродячие собаки нападают на оленей в районе Сабетты (архивное фото)
В Ямальском районе, вблизи Сабетты (ЯНАО), бродячие собаки рвут оленей. Об этом с соцсетях сообщили очевидцы.
«На Южно-Тамбейском [газовом] месторождении, в районе Сабетты, бродячие собаки гоняются за оленями, ловят их и рвут», — рассказал очевидец в группе «Сплетни Тарко-Сале» «ВКонтакте». Мужчина предположил, что собаки приходят с территории «Газпром добыча Тамбей».
Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Ямальского района, чтобы выяснить будут ли предприняты мероприятия по отлову бродячих собак. На момент публикации ответ не поступил.
Фото пострадавшего от нападения собак оленя
Олень, на которого напали бродячие собаки
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