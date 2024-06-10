«Сургутнефтегаз» заманивает сотрудников бесплатными курсами и оплатой во время обучения

«Сургутнефтегаз» заманивает персонал, набирая на бесплатные курсы операторов обессоливающих и обезвоживающих установок (ООУ). Во время обучения компания обещает выплачивать студентам стипендию, а после получения профессии гарантирует трудоустройство.
«НГДУ „Сургутнефть“ набирает кандидатов для обучения и трудоустройства по профессии „Оператор обессоливающей и обезвоживающей установки“. Обучение за счет предприятия, во время обучения выплачивается зарплата», — сообщили корреспонденту URA.RU в «Сургутнефтегазе».
Обучение длится полтора месяца. В группы набирают исключительно мужчин. Кандидаты должны быть старше 18 лет. Специалисты этой профессии контролируют технологический процесс по очистке нефти от примесей.
На предприятиях ХМАО операторам ООУ предлагают зарплату от 50 до 80 тысяч рублей. В «Сургутнефтегазе» уровень оплаты труда для профессионалов в этой области начинается от 55 рублей, в филиале «Русснефти» — 68 тысяч рублей, дочернем обществе «ННК» — от 74 до 81 тыс. руб.
Ранее URA.RU писало, что подрядчик «Сургутнефтегаза» готов принять на работу вахтовиков с нарушениями здоровья. Он обещает платить машинистам экскаватора 300 тысяч рублей в месяц.
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