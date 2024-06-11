11 июня 2024

В День России курганцев ждет комфортная погода до +29 градусов

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В Кургане 12 июня будет теплая погода (архивное фото)
В Кургане 12 июня будет теплая погода (архивное фото) Фото:

В День России в Кургане горожане смогут насладиться по-летнему комфортной погодой до +29 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды.

«Днем 12 июня в Кургане ожидается до +29 градусов, временами облачно. Осадки маловероятны», — указано в прогнозе на портале Gismeteo.

Ранее синоптики предупреждали, что жаркая погода в Курганской области сохранится до конца недели. В некоторые дни в регионе будет жарко как в Крыму — свыше +31 градуса.

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В День России в Кургане горожане смогут насладиться по-летнему комфортной погодой до +29 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды. «Днем 12 июня в Кургане ожидается до +29 градусов, временами облачно. Осадки маловероятны», — указано в прогнозе на портале Gismeteo. Ранее синоптики предупреждали, что жаркая погода в Курганской области сохранится до конца недели. В некоторые дни в регионе будет жарко как в Крыму — свыше +31 градуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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