В День России курганцев ждет комфортная погода до +29 градусов

В Кургане 12 июня будет теплая погода (архивное фото)
В День России в Кургане горожане смогут насладиться по-летнему комфортной погодой до +29 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды.
«Днем 12 июня в Кургане ожидается до +29 градусов, временами облачно. Осадки маловероятны», — указано в прогнозе на портале Gismeteo.
Ранее синоптики предупреждали, что жаркая погода в Курганской области сохранится до конца недели. В некоторые дни в регионе будет жарко как в Крыму — свыше +31 градуса.
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