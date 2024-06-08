08 июня 2024
07 июня 2024

Курганцев на ближайшей неделе ждет жаркая погода, почти как в Крыму

Курганцев на ближайшей неделе ждет жаркая погода до +31 градуса
© Служба новостей «URA.RU»
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Жаркая погода вернется в Курган к середине недели
Жаркая погода вернется в Курган к середине недели Фото:

В Кургане на ближайшей неделе прогнозируется жаркая погода с дождями и грозами. В четверг и пятницу синоптики обещают курганцам до +31 градуса, почти такая же температура воздуха будет в Крыму.

«Воздух в Кургане с 10 по 12 июня прогреется до +25 градусов тепла. С 13 по 14 июня ожидается 30, 31 градус жары. В субботу и воскресенье жара спадет до комфортных +24 градусов», — указано в прогнозе погоды на сайте Gismeteo.

Ранее курганцам прогнозировали дождливую погоду с грозами. МЧС в регионе призвало жителей соблюдать меры безопасности во время грозы, чтобы не пострадать от удара молнии.

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В Кургане на ближайшей неделе прогнозируется жаркая погода с дождями и грозами. В четверг и пятницу синоптики обещают курганцам до +31 градуса, почти такая же температура воздуха будет в Крыму. «Воздух в Кургане с 10 по 12 июня прогреется до +25 градусов тепла. С 13 по 14 июня ожидается 30, 31 градус жары. В субботу и воскресенье жара спадет до комфортных +24 градусов», — указано в прогнозе погоды на сайте Gismeteo. Ранее курганцам прогнозировали дождливую погоду с грозами. МЧС в регионе призвало жителей соблюдать меры безопасности во время грозы, чтобы не пострадать от удара молнии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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