Курганцев на ближайшей неделе ждет жаркая погода, почти как в Крыму

Жаркая погода вернется в Курган к середине недели
В Кургане на ближайшей неделе прогнозируется жаркая погода с дождями и грозами. В четверг и пятницу синоптики обещают курганцам до +31 градуса, почти такая же температура воздуха будет в Крыму.
«Воздух в Кургане с 10 по 12 июня прогреется до +25 градусов тепла. С 13 по 14 июня ожидается 30, 31 градус жары. В субботу и воскресенье жара спадет до комфортных +24 градусов», — указано в прогнозе погоды на сайте Gismeteo.
Ранее курганцам прогнозировали дождливую погоду с грозами. МЧС в регионе призвало жителей соблюдать меры безопасности во время грозы, чтобы не пострадать от удара молнии.
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