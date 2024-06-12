Трофейное оружие НАТО выставят по всему Уралу. Фото

12 июня 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

Выставка открылась в Верхней Пышме несколько дней назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Выставка трофейного натовского оружия, добытого уральскими военными из группировки «Центр» в зоне спецоперации РФ на Украине, как и анонсировало URA.RU, пройдет не только в Свердловской области, но и в других регионах РФ. Об этом рассказал полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, осмотрев выставку возле Дворца спорта в Верхней Пышме, открывшуюся 8 июня. «Интерес со стороны субъектов к выставке есть. Дополнительно еще появится трофейная техника. Я думаю, что в будущем такие выставки будут и в других городах Уральского федерального округа», — передает слова Якушева корреспондент URA.RU. Статья по теме Что могут увидеть уральцы на выставке трофейного оружия НАТО Полпред также назвал экспозицию «воплощением мужества и героизма бойцов специальной военной операции» и «символом мощи отечественного оружия». Врио командующего войсками Центрального военного округа Дмитрий Глушенков отметил, что цель выставки — показать уральцам, какой вызов стоит перед страной прямо сейчас. Глушенков познакомил Якушева с американскими БТРами M113, германской БМП Marder, американской БМП Bradley, танками Abrams, турецким бронеавтомобилем Kirpi, британским Mastiff, бронеавтомобилем HMMWV, украинским БТР «Козак», австрийским вездеходом Pinzgauer, а также внедорожниками из США и Японии. Особенно Якушева впечатлила разница между тем как «грозно» выглядят машины на картинках, и во что они превращаются после встречи с российской армией. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выставка трофейного натовского оружия, добытого уральскими военными из группировки «Центр» в зоне спецоперации РФ на Украине, как и анонсировало URA.RU, пройдет не только в Свердловской области, но и в других регионах РФ. Об этом рассказал полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, осмотрев выставку возле Дворца спорта в Верхней Пышме, открывшуюся 8 июня. «Интерес со стороны субъектов к выставке есть. Дополнительно еще появится трофейная техника. Я думаю, что в будущем такие выставки будут и в других городах Уральского федерального округа», — передает слова Якушева корреспондент URA.RU. Полпред также назвал экспозицию «воплощением мужества и героизма бойцов специальной военной операции» и «символом мощи отечественного оружия». Врио командующего войсками Центрального военного округа Дмитрий Глушенков отметил, что цель выставки — показать уральцам, какой вызов стоит перед страной прямо сейчас. Глушенков познакомил Якушева с американскими БТРами M113, германской БМП Marder, американской БМП Bradley, танками Abrams, турецким бронеавтомобилем Kirpi, британским Mastiff, бронеавтомобилем HMMWV, украинским БТР «Козак», австрийским вездеходом Pinzgauer, а также внедорожниками из США и Японии. Особенно Якушева впечатлила разница между тем как «грозно» выглядят машины на картинках, и во что они превращаются после встречи с российской армией.