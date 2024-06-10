Что могут увидеть уральцы на выставке трофейного оружия НАТО

Плюсы и минусы боевых машин, сделанных в США, Германии, Британии, Турции и Украине. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка трофейной техники. Верхняя Пышма
Выставка может стать передвижной и проехать по всем регионам УрФО Фото:
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На выставке трофеев НАТО, которая в будущем может стать достоянием всего Урала, представлено оружие противника российской армии на СВО — американские и немецкие танк, БМП, бронеавтомобили и многое другое. Корреспондент URA.RU побывал на экспозиции и выделил самые примечательные экспонаты.

Больше всего внимание посетителей привлекает американский танк Abrams. Как следует из информации со стенда, это один из самых тяжелых танков в мире (более 62 тонн) и основной боевой танк вооруженных сил США третьего поколения. В серийное производство машина запущена в 1980 году, а название получила в честь американского генерала Крейтона Абрамса, который был командующим американской группировки во Вьетнаме. Abrams положил начало использованию целого ряда новаторских решений: компьютерная система управления огнем и раздельное хранение боезапаса с использованием вышибных панелей. Последнее позволяет экипажу выжить в случае детонации боеприпасов. Из минусов эксперты отмечают тяжелый вес и низкую маневринность.

Трофейная техника. Верхняя Пышма
Их минусов Abrams отмечают большой вес и низкую маневринность
Фото:

M2 Bradley — боевая машина США, предназначена для разведки и доставки пехоты, борьбы с бронетехникой противника. Как пишут в открытых источниках, эта БМП уже 40 лет является «рабочей лошадкой» американской мотопехоты. Существует несколько модификаций машины, а самые первые образцы отметились еще в Первой и Второй иракских кампаниях, а также в Афганистане. Bradley высокоманевренна, имеет хорошие скоростные характеристики, способна перевозить шесть полностью экипированных военнослужащих. Недостатками БМП являются опять же большой размер и вес.

Трофейная техника. Верхняя Пышма
Bradley оснащена аппарелью для удобного и быстрого десантирования и эвакуации личного состава в случае повреждения
Фото:

Основное предназначение турецкого бронеавтомобиля Kirpi — переброска личного состава. Машина имеет повышенную противоминную защиту. Бронированный корпус обеспечивает защиту от бронебойных пуль и осколков артиллерийских снарядов. Kirpi имеет систему GPS, камеру заднего вида и автоматическую систему пожаротушения. Бронетранспортер весом до 16 тонн способен перевозить 13 человек, включая трех членов экипажа. Эти военные машины Турция передала Украине для участия в боевых действиях в начале 2023 года.

Трофейная техника. Верхняя Пышма
На Kirpi устанавливается пулемет, которым можно управлять дистанционно из салона машины
Фото:

Украинский бронетранспортер «Козак» впервые был показан широкой публике в 2009 году на параде в честь Дня независимости Украины в Киеве. Он имеет обычную компоновку с передним расположением двигателя, отделением управления в средней части машины. В кормовой части расположен грузовой отсек, обладает противопульной броней и повышенной стойкостью к подрыву на минах и самодельных взрывных устройствах. Недостатком машины является низкая надежность и множество импортных деталей, усложняющих ремонт. Например, листы броневой стали для «Козака» производятся в Швеции.

Выставка трофейной военной техники стран НАТО, захваченной вооруженными силами РФ в ходе специальной военной операции. 2 мая 2024. Москва
Дно у «Козака» двойное, V-образной формы для повышения противоминной стойкости
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Американский бронетранспортер М113 А2 — самый массовый в мировой истории. Он стал первой в мире боевой машиной, корпус которой выполнен полностью из алюминия. Экипаж — два человека (механик-водитель и командир-стрелок), вообще же машина способна перевозить 11 десантников.

Трофейная техника. Верхняя Пышма
К недостаткам машины относят недостаточное бронирование, невозможность установки автоматической пушки для поддержки десанта
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Германская БМП Marder1 А3 состоит на вооружении Бундесвера в качестве основной БМП с 1970-х годов по настоящее время. При принятии на вооружение БМП по параметрам защищенности превосходила все известные машины этого класса и обладала высокой скоростью передвижения по пересеченной местности. Модификация Marder 1 A3 имеет усиленную броню в передней части машины, что позволяет выдерживать выстрелы из пушки калибра 30 мм. Корпус герметизирован, что позволяет экипажу и десанту в течении 24 часов полностью изолироваться от внешней среды.

Вооруженные силы Великобритании. stock
БМП Marder1 способен преодолевать водную преграду глубиной до 1,5 метров без соответствующей подготовки
Фото: Министерство обороны Великобритании

Британский бронеавтомобиль Mastiff — вариант американской бронированной машины Cougar. Колесный броневик пехоты Королевских вооруженных сил производится с 2005 года. В бронемашине установлены дополнительные листы брони вокруг окон для стрельбы и противокумулятивные решетчатые экраны. Броневик обладает грузоподъемностью 5.9 тонн, экипаж состоит из двух человек и может вместить до восьми человек в десантном отделении. Судя по информации на стенде, броня машины не обеспечивает высокую живучесть личного состава на поле боя.

Трофейная техника. Верхняя Пышма
Mastiff предназначен для доставки подразделений к месту назначения в сложных физико-географических и погодных условиях
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Американский бронеавтомобиль HMMWV (коммерческое наименование «Хаммер») — общевойсковой автомобиль повышенной проходимости, который стоит на вооружении армии США. Автомобиль обладает высокой проходимостью, пригоден к транспортировке по воздуху и десантированию парашютным способом. На борту машины предусмотрена установка различного вооружения и оборудования. Из минусов отмечают низкую выживаемость экипажа при подрыве на мине и плохой обзор для водителя, который усложняет маневрирование.

Трофейная техника. Верхняя Пышма
«Хамви» после афганской и второй иракской кампаний получили защиту от мин, которая утяжелила автомобиль
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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На выставке трофеев НАТО, которая в будущем может стать достоянием всего Урала, представлено оружие противника российской армии на СВО — американские и немецкие танк, БМП, бронеавтомобили и многое другое. Корреспондент URA.RU побывал на экспозиции и выделил самые примечательные экспонаты. Больше всего внимание посетителей привлекает американский танк Abrams. Как следует из информации со стенда, это один из самых тяжелых танков в мире (более 62 тонн) и основной боевой танк вооруженных сил США третьего поколения. В серийное производство машина запущена в 1980 году, а название получила в честь американского генерала Крейтона Абрамса, который был командующим американской группировки во Вьетнаме. Abrams положил начало использованию целого ряда новаторских решений: компьютерная система управления огнем и раздельное хранение боезапаса с использованием вышибных панелей. Последнее позволяет экипажу выжить в случае детонации боеприпасов. Из минусов эксперты отмечают тяжелый вес и низкую маневринность. M2 Bradley — боевая машина США, предназначена для разведки и доставки пехоты, борьбы с бронетехникой противника. Как пишут в открытых источниках, эта БМП уже 40 лет является «рабочей лошадкой» американской мотопехоты. Существует несколько модификаций машины, а самые первые образцы отметились еще в Первой и Второй иракских кампаниях, а также в Афганистане. Bradley высокоманевренна, имеет хорошие скоростные характеристики, способна перевозить шесть полностью экипированных военнослужащих. Недостатками БМП являются опять же большой размер и вес. Основное предназначение турецкого бронеавтомобиля Kirpi — переброска личного состава. Машина имеет повышенную противоминную защиту. Бронированный корпус обеспечивает защиту от бронебойных пуль и осколков артиллерийских снарядов. Kirpi имеет систему GPS, камеру заднего вида и автоматическую систему пожаротушения. Бронетранспортер весом до 16 тонн способен перевозить 13 человек, включая трех членов экипажа. Эти военные машины Турция передала Украине для участия в боевых действиях в начале 2023 года. Украинский бронетранспортер «Козак» впервые был показан широкой публике в 2009 году на параде в честь Дня независимости Украины в Киеве. Он имеет обычную компоновку с передним расположением двигателя, отделением управления в средней части машины. В кормовой части расположен грузовой отсек, обладает противопульной броней и повышенной стойкостью к подрыву на минах и самодельных взрывных устройствах. Недостатком машины является низкая надежность и множество импортных деталей, усложняющих ремонт. Например, листы броневой стали для «Козака» производятся в Швеции. Американский бронетранспортер М113 А2 — самый массовый в мировой истории. Он стал первой в мире боевой машиной, корпус которой выполнен полностью из алюминия. Экипаж — два человека (механик-водитель и командир-стрелок), вообще же машина способна перевозить 11 десантников. Германская БМП Marder1 А3 состоит на вооружении Бундесвера в качестве основной БМП с 1970-х годов по настоящее время. При принятии на вооружение БМП по параметрам защищенности превосходила все известные машины этого класса и обладала высокой скоростью передвижения по пересеченной местности. Модификация Marder 1 A3 имеет усиленную броню в передней части машины, что позволяет выдерживать выстрелы из пушки калибра 30 мм. Корпус герметизирован, что позволяет экипажу и десанту в течении 24 часов полностью изолироваться от внешней среды. Британский бронеавтомобиль Mastiff — вариант американской бронированной машины Cougar. Колесный броневик пехоты Королевских вооруженных сил производится с 2005 года. В бронемашине установлены дополнительные листы брони вокруг окон для стрельбы и противокумулятивные решетчатые экраны. Броневик обладает грузоподъемностью 5.9 тонн, экипаж состоит из двух человек и может вместить до восьми человек в десантном отделении. Судя по информации на стенде, броня машины не обеспечивает высокую живучесть личного состава на поле боя. Американский бронеавтомобиль HMMWV (коммерческое наименование «Хаммер») — общевойсковой автомобиль повышенной проходимости, который стоит на вооружении армии США. Автомобиль обладает высокой проходимостью, пригоден к транспортировке по воздуху и десантированию парашютным способом. На борту машины предусмотрена установка различного вооружения и оборудования. Из минусов отмечают низкую выживаемость экипажа при подрыве на мине и плохой обзор для водителя, который усложняет маневрирование.
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