Трофейное оружие НАТО увидят все регионы УрФО

Выставку трофейной техники НАТО, которая открылась в минувшие выходные в Свердловской области, смогут увидеть и другие регионы УрФО. Об этом URA.RU рассказал исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков.
«Возможно, это будет передвижная выставка по Уральскому федеральному округу, чтобы на экспонаты посмотрело как можно больше людей. Но вернется она сюда и останется стоять в парке „Патриот“ в Верхней Пышме», — объяснил Глушенков.
Экспозиция натовского оружия открылась 8 июня в Верхней Пышме. На ней представлены 14 трофеев, добытых бойцами группировки «Центр» на СВО. В их числе — знаменитый американский танк Abrams, который на Западе считается «непобедимым», но был подбит дроном «Упырь» — разработкой свердловских конструкторов.
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