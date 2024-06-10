Трофейное оружие НАТО увидят все регионы УрФО

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Трофейная техника. Верхняя Пышма
Трофеи западного вооружения покажут и в других городах большого Урала Фото:
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Выставку трофейной техники НАТО, которая открылась в минувшие выходные в Свердловской области, смогут увидеть и другие регионы УрФО. Об этом URA.RU рассказал исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков.

«Возможно, это будет передвижная выставка по Уральскому федеральному округу, чтобы на экспонаты посмотрело как можно больше людей. Но вернется она сюда и останется стоять в парке „Патриот“ в Верхней Пышме», — объяснил Глушенков.

Экспозиция натовского оружия открылась 8 июня в Верхней Пышме. На ней представлены 14 трофеев, добытых бойцами группировки «Центр» на СВО. В их числе — знаменитый американский танк Abrams, который на Западе считается «непобедимым», но был подбит дроном «Упырь» — разработкой свердловских конструкторов.

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Выставку трофейной техники НАТО, которая открылась в минувшие выходные в Свердловской области, смогут увидеть и другие регионы УрФО. Об этом URA.RU рассказал исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков. «Возможно, это будет передвижная выставка по Уральскому федеральному округу, чтобы на экспонаты посмотрело как можно больше людей. Но вернется она сюда и останется стоять в парке „Патриот“ в Верхней Пышме», — объяснил Глушенков. Экспозиция натовского оружия открылась 8 июня в Верхней Пышме. На ней представлены 14 трофеев, добытых бойцами группировки «Центр» на СВО. В их числе — знаменитый американский танк Abrams, который на Западе считается «непобедимым», но был подбит дроном «Упырь» — разработкой свердловских конструкторов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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