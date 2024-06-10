Трофейное оружие НАТО увидят все регионы УрФО

10 июня 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

Трофеи западного вооружения покажут и в других городах большого Урала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Выставку трофейной техники НАТО, которая открылась в минувшие выходные в Свердловской области, смогут увидеть и другие регионы УрФО. Об этом URA.RU рассказал исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков. «Возможно, это будет передвижная выставка по Уральскому федеральному округу, чтобы на экспонаты посмотрело как можно больше людей. Но вернется она сюда и останется стоять в парке „Патриот“ в Верхней Пышме», — объяснил Глушенков. Экспозиция натовского оружия открылась 8 июня в Верхней Пышме. На ней представлены 14 трофеев, добытых бойцами группировки «Центр» на СВО. В их числе — знаменитый американский танк Abrams, который на Западе считается «непобедимым», но был подбит дроном «Упырь» — разработкой свердловских конструкторов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выставку трофейной техники НАТО, которая открылась в минувшие выходные в Свердловской области, смогут увидеть и другие регионы УрФО. Об этом URA.RU рассказал исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков. «Возможно, это будет передвижная выставка по Уральскому федеральному округу, чтобы на экспонаты посмотрело как можно больше людей. Но вернется она сюда и останется стоять в парке „Патриот“ в Верхней Пышме», — объяснил Глушенков. Экспозиция натовского оружия открылась 8 июня в Верхней Пышме. На ней представлены 14 трофеев, добытых бойцами группировки «Центр» на СВО. В их числе — знаменитый американский танк Abrams, который на Западе считается «непобедимым», но был подбит дроном «Упырь» — разработкой свердловских конструкторов.