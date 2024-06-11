11 июня 2024

В Тюмени на озере утонул второй человек за сутки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюменцам настоятельно рекомендуют не купаться в запрещенных местах
Тюменцам настоятельно рекомендуют не купаться в запрещенных местах Фото:

На тюменском озере Нижнее Кривое утонул мужчина. Об этом рассказали ГУ МЧС Тюменской области. За сутки это уже второй случай смерти на озерах.

«Сегодня в городе Тюмени на озере Нижнее Кривое произошла трагедия. Утонул мужчина», — написано в telegram-канале ведомства.

Обстоятельства происшествия сейчас выясняют компетентные органы. Тюменцам настоятельно рекомендуют не купаться в запрещенных местах.

Первый случай гибели на водоеме 12 июня произошел на озере Круглое. Также утонул мужчина. Медики боролись за его жизнь, но спасти не удалось.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На тюменском озере Нижнее Кривое утонул мужчина. Об этом рассказали ГУ МЧС Тюменской области. За сутки это уже второй случай смерти на озерах. «Сегодня в городе Тюмени на озере Нижнее Кривое произошла трагедия. Утонул мужчина», — написано в telegram-канале ведомства. Обстоятельства происшествия сейчас выясняют компетентные органы. Тюменцам настоятельно рекомендуют не купаться в запрещенных местах. Первый случай гибели на водоеме 12 июня произошел на озере Круглое. Также утонул мужчина. Медики боролись за его жизнь, но спасти не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...