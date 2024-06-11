В Тюмени на озере утонул второй человек за сутки

Тюменцам настоятельно рекомендуют не купаться в запрещенных местах
На тюменском озере Нижнее Кривое утонул мужчина. Об этом рассказали ГУ МЧС Тюменской области. За сутки это уже второй случай смерти на озерах.
«Сегодня в городе Тюмени на озере Нижнее Кривое произошла трагедия. Утонул мужчина», — написано в telegram-канале ведомства.
Обстоятельства происшествия сейчас выясняют компетентные органы. Тюменцам настоятельно рекомендуют не купаться в запрещенных местах.
Первый случай гибели на водоеме 12 июня произошел на озере Круглое. Также утонул мужчина. Медики боролись за его жизнь, но спасти не удалось.
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