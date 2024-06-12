Стало известно, кто управлял упавшим вертолетом под Первоуральском

Вертолетом, упавшим под Первоуральском (Свердловская область), управлял 38-летний Игорь Ч. С ним на борту была девушка, их госпитализировали. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах.
«Вертолет упал недалеко от базы отдыха „Светофор“. Пилот и пассажир были доставлены в одну из больниц Первоуральска», — пояснил собеседник агентства. Вертолет, предположительно, частный.
О ЧП агентство сообщило ранее. На место крушения выехали сотрудники Уральской транспортной прокуратуры. По данным регионального минздрава, пилот находится в состоянии средней тяжести, а девушка — в крайне тяжелом.
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