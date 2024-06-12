Стало известно, кто управлял упавшим вертолетом под Первоуральском

В упавшем под Первоуральском вертолете было два человека
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Санитарная авиация. Диспетчерская и эвакуация пациента вертолетом. Пермь, вертолет, санитарная авиация
Вертолет упал 12 июня (архивное фото) Фото:
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Вертолет совершил жесткую посадку в Свердловской области, есть пострадавшие

Вертолетом, упавшим под Первоуральском (Свердловская область), управлял 38-летний Игорь Ч. С ним на борту была девушка, их госпитализировали. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах.

«Вертолет упал недалеко от базы отдыха „Светофор“. Пилот и пассажир были доставлены в одну из больниц Первоуральска», — пояснил собеседник агентства. Вертолет, предположительно, частный.

О ЧП агентство сообщило ранее. На место крушения выехали сотрудники Уральской транспортной прокуратуры. По данным регионального минздрава, пилот находится в состоянии средней тяжести, а девушка — в крайне тяжелом.

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Вертолетом, упавшим под Первоуральском (Свердловская область), управлял 38-летний Игорь Ч. С ним на борту была девушка, их госпитализировали. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах. «Вертолет упал недалеко от базы отдыха „Светофор“. Пилот и пассажир были доставлены в одну из больниц Первоуральска», — пояснил собеседник агентства. Вертолет, предположительно, частный. О ЧП агентство сообщило ранее. На место крушения выехали сотрудники Уральской транспортной прокуратуры. По данным регионального минздрава, пилот находится в состоянии средней тяжести, а девушка — в крайне тяжелом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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