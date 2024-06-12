Пилот и пассажирка вертолета, жестко севшего под Первоуральском, в реанимации

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Женщина находится в крайне тяжелом состоянии (архивное фото)
Женщина находится в крайне тяжелом состоянии (архивное фото) Фото:

Пилот и пассажирка вертолета, который вечером 12 июня жестко приземлился под Первоуральском, доставлены в реанимацию. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области.

«Пострадали два человека, оба госпитализированы в реанимационное отделение городской больницы Первоуральска. Мужчина (пилот) находится в состоянии средней тяжести. Женщина (пассажирка) — в крайне тяжелом состоянии», — сказано в telegram-канале ведомства.

По неофициальным данным, которые обсуждают в telegram-каналах, у пилота частичная амнезия. Он не помнит, что произошло.

Вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку около базы отдыха «Светофор» под Первоуральском. На место происшествия выехал свердловский транспортный прокурор.

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Пилот и пассажирка вертолета, который вечером 12 июня жестко приземлился под Первоуральском, доставлены в реанимацию. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области. «Пострадали два человека, оба госпитализированы в реанимационное отделение городской больницы Первоуральска. Мужчина (пилот) находится в состоянии средней тяжести. Женщина (пассажирка) — в крайне тяжелом состоянии», — сказано в telegram-канале ведомства. По неофициальным данным, которые обсуждают в telegram-каналах, у пилота частичная амнезия. Он не помнит, что произошло. Вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку около базы отдыха «Светофор» под Первоуральском. На место происшествия выехал свердловский транспортный прокурор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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