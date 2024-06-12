Пилот и пассажирка вертолета, жестко севшего под Первоуральском, в реанимации

Пилот и пассажирка вертолета, который вечером 12 июня жестко приземлился под Первоуральском, доставлены в реанимацию. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области.
«Пострадали два человека, оба госпитализированы в реанимационное отделение городской больницы Первоуральска. Мужчина (пилот) находится в состоянии средней тяжести. Женщина (пассажирка) — в крайне тяжелом состоянии», — сказано в telegram-канале ведомства.
По неофициальным данным, которые обсуждают в telegram-каналах, у пилота частичная амнезия. Он не помнит, что произошло.
Вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку около базы отдыха «Светофор» под Первоуральском. На место происшествия выехал свердловский транспортный прокурор.
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