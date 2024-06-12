В Екатеринбурге завели дело на главреда «Вечерних ведомостей»

В Екатеринбурге 12 июня завели дело на главного редактора «Вечерних ведомостей», экс-координатора «Открытой России» Владислава Постникова из-за постов в социальных сетях. Ему грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей, рассказал сам главред.
«Я уже сбился со счету, какой это протокол. Статья, если верить лучшему участковому Кировского района Екатеринбурга, не самая нынче популярная, но появившаяся в КоАП относительно недавно — часть 3 ст. 20.1 КоАП (в простонародье — „неуважение власти“). До 100 тысяч рублей штрафа», — написал Постников в своем telegram-канале.
По его мнению, дело заведено из-за старого поста. «Полиция Екатеринбурга раз за разом находит поводы составлять на меня протоколы, усматривая, что я написал, в их понимании, что-то страшно угрожающее общественному порядку», — подчеркнул Постников.
На «Вечерние ведомости» составляли несколько протоколов о дискредитации российской армии. Также штрафы были выписаны на Гузель Аиткулову и Владислава Постникова. В ноябре прокуратура вынесла предупреждение изданию. Также силовики искали экстремизм в материалах СМИ.
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