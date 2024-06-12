12 июня 2024

В Тюмени на время отключат радио

В двух районах Тюменской области на время прервется радиовещание
© Служба новостей «URA.RU»
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Перерыв радиовещания продлится несколько часов
Перерыв радиовещания продлится несколько часов Фото:

В Тюменской области запланирован перерыв радиовещания в двух районах. Об этом сообщает telegram-канал инфоцентра областного правительства.

«В Тюменской области планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания в июне. Они коснутся Аромашевского и Тюменского районов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Кротово Аромашевского района трансляция будет прервана 13 июня с 11:00 до 17:00. В Тюмени ограничения будут введены 19 июня с 8:00 до 12:00.

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В Тюменской области запланирован перерыв радиовещания в двух районах. Об этом сообщает telegram-канал инфоцентра областного правительства. «В Тюменской области планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания в июне. Они коснутся Аромашевского и Тюменского районов», — говорится в сообщении. Отмечается, что в Кротово Аромашевского района трансляция будет прервана 13 июня с 11:00 до 17:00. В Тюмени ограничения будут введены 19 июня с 8:00 до 12:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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