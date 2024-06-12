В Тюмени на время отключат радио

Перерыв радиовещания продлится несколько часов
В Тюменской области запланирован перерыв радиовещания в двух районах. Об этом сообщает telegram-канал инфоцентра областного правительства.
«В Тюменской области планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания в июне. Они коснутся Аромашевского и Тюменского районов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Кротово Аромашевского района трансляция будет прервана 13 июня с 11:00 до 17:00. В Тюмени ограничения будут введены 19 июня с 8:00 до 12:00.
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