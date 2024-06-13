Бывший вице-мэр Магнитогорска Гаврилов в очередной раз не смог выйти из СИЗО

Бывший вице-мэр Магнитогорска (Челябинская область) Дмитрий Гаврилов, обвиняемый в получении взяток и мошенничестве, в очередной раз не смог оспорить свой срок в СИЗО. Как сообщили URA.RU 13 июня в пресс-службе Челябинского облсуда, он останется под стражей до 29 августа.
«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката подсудимого Дмитрия Гаврилова. Постановление Ленинского райсуда Магнитогорска, которым Гаврилову продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 августа, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Там отметили, что адвокат Гаврилова просил отменить решение суда первой инстанции и избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Но в очередной раз попытка вытащить Гаврилова из СИЗО не увенчалась успехом. Бывший чиновник находится под стражей с осени 2022 года.
Гаврилов был задержан в сентябре 2022 года. Изначально его обвиняли лишь в получении взяток от директора муниципального предприятия «Магнитогорскинвестрой» Дениса Кравченко и экс-директора фирмы, занимающейся ремонтом дорог, Сергея Бондаренко. По версии следствия, Гаврилов оказывал им покровительство при заключении контрактов.
В ходе следствия Бондаренко пошел на сделку со следствием. Его дело было выделено в отдельное производство. По итогу он отделался условным сроком. А в деле Гаврилова и Кравченко помимо обвинений в коррупции появились эпизоды мошенничества. Сейчас материалы в их отношении рассматриваются в Ленинском райсуде Магнитогорска.
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