Жители ХМАО были неприятно удивлены тюменскими ценами

Жителей ХМАО, приехавших в отпуск в Тюмень, возмутили цены в местном парке культуры и отдыха. Как рассказали URA.RU туристы, цены на аттракционы по уровню приближены к курортным.
«Мы приехали в Тюмень из ХМАО. Решили провести часть отпуска здесь, а потом поехать в Краснодарский край. Как оказалось, южный отпуск для нас настал раньше запланированного срока, потому что цены в Тюмени от курортных уже почти не отличаются. Мороженное в Городском саду стоит от 200 рублей, а цены на аттракционы вообще заоблачные. Такое ощущение, что карусели в Тюмени созданы исключительно для того, чтобы кто-то зарабатывал миллионы. А не для развлечения людей», — сообщила URA.RU жительница ХМАО.
С 1 апреля в тюменском городском парке культуры и отдыха изменилась стоимость билетов на аттракционы. На часть каруселей цены повысились, при этом раз в неделю на некоторые из них действуют льготный тарифы.
Ранее агентство писало о том, что туристов из ЯНАО возмутило состояние тюменского цирка. Гостей города напугали туалеты в учреждении и отсутствие буфета.
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