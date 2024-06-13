Жители ХМАО были неприятно удивлены тюменскими ценами

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Гости города назвали цены на аттракционы в Тюмени курортными
Гости города назвали цены на аттракционы в Тюмени курортными Фото:

Жителей ХМАО, приехавших в отпуск в Тюмень, возмутили цены в местном парке культуры и отдыха. Как рассказали URA.RU туристы, цены на аттракционы по уровню приближены к курортным.

«Мы приехали в Тюмень из ХМАО. Решили провести часть отпуска здесь, а потом поехать в Краснодарский край. Как оказалось, южный отпуск для нас настал раньше запланированного срока, потому что цены в Тюмени от курортных уже почти не отличаются. Мороженное в Городском саду стоит от 200 рублей, а цены на аттракционы вообще заоблачные. Такое ощущение, что карусели в Тюмени созданы исключительно для того, чтобы кто-то зарабатывал миллионы. А не для развлечения людей», — сообщила URA.RU жительница ХМАО.

С 1 апреля в тюменском городском парке культуры и отдыха изменилась стоимость билетов на аттракционы. На часть каруселей цены повысились, при этом раз в неделю на некоторые из них действуют льготный тарифы.

Ранее агентство писало о том, что туристов из ЯНАО возмутило состояние тюменского цирка. Гостей города напугали туалеты в учреждении и отсутствие буфета.

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Жителей ХМАО, приехавших в отпуск в Тюмень, возмутили цены в местном парке культуры и отдыха. Как рассказали URA.RU туристы, цены на аттракционы по уровню приближены к курортным. «Мы приехали в Тюмень из ХМАО. Решили провести часть отпуска здесь, а потом поехать в Краснодарский край. Как оказалось, южный отпуск для нас настал раньше запланированного срока, потому что цены в Тюмени от курортных уже почти не отличаются. Мороженное в Городском саду стоит от 200 рублей, а цены на аттракционы вообще заоблачные. Такое ощущение, что карусели в Тюмени созданы исключительно для того, чтобы кто-то зарабатывал миллионы. А не для развлечения людей», — сообщила URA.RU жительница ХМАО. С 1 апреля в тюменском городском парке культуры и отдыха изменилась стоимость билетов на аттракционы. На часть каруселей цены повысились, при этом раз в неделю на некоторые из них действуют льготный тарифы. Ранее агентство писало о том, что туристов из ЯНАО возмутило состояние тюменского цирка. Гостей города напугали туалеты в учреждении и отсутствие буфета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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