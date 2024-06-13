По Тюмени расклеивают листовки с экстремистским содержимым

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В листовках содержится призыв, который может считаться экстремистским
В листовках содержится призыв, который может считаться экстремистским Фото:

В Тюмени неизвестные начали расклеивать листовки, которые призывают к расовой чистоте и содержат совет «рожать только от русских». Об этом сообщает интернет-издание «Наш Город».

«На детской площадке возле Голышева 10А в Тюмени ждали вот такие „сюрпризы“. И это при том, что в нашем доме не одна интернациональная семья», — сообщили изданию очевидцы.

Поясняется, что по данному факту полиция проводит проверку. URA.RU направило запрос, Комментарии правоохранительных структур ожидаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени неизвестные начали расклеивать листовки, которые призывают к расовой чистоте и содержат совет «рожать только от русских». Об этом сообщает интернет-издание «Наш Город». «На детской площадке возле Голышева 10А в Тюмени ждали вот такие „сюрпризы“. И это при том, что в нашем доме не одна интернациональная семья», — сообщили изданию очевидцы. Поясняется, что по данному факту полиция проводит проверку. URA.RU направило запрос, Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...