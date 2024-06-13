По Тюмени расклеивают листовки с экстремистским содержимым

В листовках содержится призыв, который может считаться экстремистским
В Тюмени неизвестные начали расклеивать листовки, которые призывают к расовой чистоте и содержат совет «рожать только от русских». Об этом сообщает интернет-издание «Наш Город».
«На детской площадке возле Голышева 10А в Тюмени ждали вот такие „сюрпризы“. И это при том, что в нашем доме не одна интернациональная семья», — сообщили изданию очевидцы.
Поясняется, что по данному факту полиция проводит проверку. URA.RU направило запрос, Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
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