В Екатеринбурге с главреда «Вечерних ведомостей» сняли обвинения

14 июня 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Владиславу Постникову вменяли статью из-за поста в Telegram Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге не состоится суд по делу главного редактора интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова, которому вменяли ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (неуважение к власти). Полицейские вынесли постановление об отказе из-за истечения трехмесячного срока привлечения к ответственности, объяснил URA.RU адвокат Георгий Краснов. «Поводом для проверки стал пост в личном telegram-канале Постникова от 13 декабря 2023 года, написанный в честь 30-летия Конституции РФ. В публикации он рассуждал о том, что закрепленные в ней права фактически отменены, а их реализация в настоящее время нередко расценивается государством как экстремизм. В марте текущего года такой ход мыслей показался оскорбительным для помощника прокурора Кировского района Дмитрия Митькина, он составил рапорт. Сотрудники ОП-1 вынесли определение об отказе в возбуждении дела в связи с истечением срока привлечения к ответственности», — рассказал Краснов. Защитник добавил, что никакой экспертизы в рамках проверки не проводилось. «Все основано исключительно на личном мнении Митькина», — заключил адвокат. О том, что у силовиков появились претензии к Постникову, URA.RU сообщило днем 12 июня. «Вечерние ведомости» несколько раз составляли протоколы о дискредитации российской армии. Штрафы выписывались Постникову и директору издания Гузели Аиткуловой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге не состоится суд по делу главного редактора интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова, которому вменяли ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (неуважение к власти). Полицейские вынесли постановление об отказе из-за истечения трехмесячного срока привлечения к ответственности, объяснил URA.RU адвокат Георгий Краснов. «Поводом для проверки стал пост в личном telegram-канале Постникова от 13 декабря 2023 года, написанный в честь 30-летия Конституции РФ. В публикации он рассуждал о том, что закрепленные в ней права фактически отменены, а их реализация в настоящее время нередко расценивается государством как экстремизм. В марте текущего года такой ход мыслей показался оскорбительным для помощника прокурора Кировского района Дмитрия Митькина, он составил рапорт. Сотрудники ОП-1 вынесли определение об отказе в возбуждении дела в связи с истечением срока привлечения к ответственности», — рассказал Краснов. Защитник добавил, что никакой экспертизы в рамках проверки не проводилось. «Все основано исключительно на личном мнении Митькина», — заключил адвокат. О том, что у силовиков появились претензии к Постникову, URA.RU сообщило днем 12 июня. «Вечерние ведомости» несколько раз составляли протоколы о дискредитации российской армии. Штрафы выписывались Постникову и директору издания Гузели Аиткуловой.