В Екатеринбурге с главреда «Вечерних ведомостей» сняли обвинения

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Совет неравнодушных граждан в Домне. Екатеринбург, постников владислав
Владиславу Постникову вменяли статью из-за поста в Telegram Фото:

В Екатеринбурге не состоится суд по делу главного редактора интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова, которому вменяли ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (неуважение к власти). Полицейские вынесли постановление об отказе из-за истечения трехмесячного срока привлечения к ответственности, объяснил URA.RU адвокат Георгий Краснов.

«Поводом для проверки стал пост в личном telegram-канале Постникова от 13 декабря 2023 года, написанный в честь 30-летия Конституции РФ. В публикации он рассуждал о том, что закрепленные в ней права фактически отменены, а их реализация в настоящее время нередко расценивается государством как экстремизм. В марте текущего года такой ход мыслей показался оскорбительным для помощника прокурора Кировского района Дмитрия Митькина, он составил рапорт. Сотрудники ОП-1 вынесли определение об отказе в возбуждении дела в связи с истечением срока привлечения к ответственности», — рассказал Краснов.

Защитник добавил, что никакой экспертизы в рамках проверки не проводилось. «Все основано исключительно на личном мнении Митькина», — заключил адвокат.

О том, что у силовиков появились претензии к Постникову, URA.RU сообщило днем 12 июня. «Вечерние ведомости» несколько раз составляли протоколы о дискредитации российской армии. Штрафы выписывались Постникову и директору издания Гузели Аиткуловой.

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В Екатеринбурге не состоится суд по делу главного редактора интернет-газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова, которому вменяли ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (неуважение к власти). Полицейские вынесли постановление об отказе из-за истечения трехмесячного срока привлечения к ответственности, объяснил URA.RU адвокат Георгий Краснов. «Поводом для проверки стал пост в личном telegram-канале Постникова от 13 декабря 2023 года, написанный в честь 30-летия Конституции РФ. В публикации он рассуждал о том, что закрепленные в ней права фактически отменены, а их реализация в настоящее время нередко расценивается государством как экстремизм. В марте текущего года такой ход мыслей показался оскорбительным для помощника прокурора Кировского района Дмитрия Митькина, он составил рапорт. Сотрудники ОП-1 вынесли определение об отказе в возбуждении дела в связи с истечением срока привлечения к ответственности», — рассказал Краснов. Защитник добавил, что никакой экспертизы в рамках проверки не проводилось. «Все основано исключительно на личном мнении Митькина», — заключил адвокат. О том, что у силовиков появились претензии к Постникову, URA.RU сообщило днем 12 июня. «Вечерние ведомости» несколько раз составляли протоколы о дискредитации российской армии. Штрафы выписывались Постникову и директору издания Гузели Аиткуловой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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