МИД Украины ответил на предложение Путина об окончании конфликта

Предложения президента РФ Владимира Путина для урегулирования ситуации на Украине не являются стремлением к миру. Якобы Россия хочет продолжить конфликт, а не закончить его, сообщил МИД Украины.
«Путин не стремится к миру, он стремится к расколу мира. <…> В планах России — не мир, а продолжение конфликта», — заявили в украинском МИД. Там отметили, что страны, которые уважают Устав ООН и стремятся к миру, осознают настоящие мотивы заявлений Москвы, тем самым они не допустят якобы ввести себя в заблуждение.
В МИД Украины добавили, что страна якобы не стремилась к этому конфликту и хочет его закончить, но одна она не сможет справиться с этим. Для этого нужна международная коалиция из мировых государств, которые разделяют Устав ООН. Для Киева важно участие наибольшего количества стран в мирном саммите в Швейцарии, который, по мнению МИД, поможет перейти к переговорам.
Ранее Владимир Путин заявил о последнем мирном предложении для Киева. По его словам, страна должна вывести свои войска из Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР, а также отказаться от членства в НАТО.
Также глава отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер заявил, что швейцарский саммит мира не будет иметь политического веса. По его словам, это будет обсуждение актуальной темы
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