МИД Украины ответил на предложение Путина об окончании конфликта

МИД Украины: Путин не стремится к миру на Украине

14 июня 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

МИД Украины заявил, что Путин якобы хочет продолжить конфликт в стране Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предложения президента РФ Владимира Путина для урегулирования ситуации на Украине не являются стремлением к миру. Якобы Россия хочет продолжить конфликт, а не закончить его, сообщил МИД Украины. Новость по теме Путин предложил Украине закончить конфликт: новые условия. Видео «Путин не стремится к миру, он стремится к расколу мира. <…> В планах России — не мир, а продолжение конфликта», — заявили в украинском МИД. Там отметили, что страны, которые уважают Устав ООН и стремятся к миру, осознают настоящие мотивы заявлений Москвы, тем самым они не допустят якобы ввести себя в заблуждение. В МИД Украины добавили, что страна якобы не стремилась к этому конфликту и хочет его закончить, но одна она не сможет справиться с этим. Для этого нужна международная коалиция из мировых государств, которые разделяют Устав ООН. Для Киева важно участие наибольшего количества стран в мирном саммите в Швейцарии, который, по мнению МИД, поможет перейти к переговорам. Ранее Владимир Путин заявил о последнем мирном предложении для Киева. По его словам, страна должна вывести свои войска из Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР, а также отказаться от членства в НАТО. Также глава отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер заявил, что швейцарский саммит мира не будет иметь политического веса. По его словам, это будет обсуждение актуальной темы без ее дальнейшего решения , пишет Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предложения президента РФ Владимира Путина для урегулирования ситуации на Украине не являются стремлением к миру. Якобы Россия хочет продолжить конфликт, а не закончить его, сообщил МИД Украины. «Путин не стремится к миру, он стремится к расколу мира. <…> В планах России — не мир, а продолжение конфликта», — заявили в украинском МИД. Там отметили, что страны, которые уважают Устав ООН и стремятся к миру, осознают настоящие мотивы заявлений Москвы, тем самым они не допустят якобы ввести себя в заблуждение. В МИД Украины добавили, что страна якобы не стремилась к этому конфликту и хочет его закончить, но одна она не сможет справиться с этим. Для этого нужна международная коалиция из мировых государств, которые разделяют Устав ООН. Для Киева важно участие наибольшего количества стран в мирном саммите в Швейцарии, который, по мнению МИД, поможет перейти к переговорам. Ранее Владимир Путин заявил о последнем мирном предложении для Киева. По его словам, страна должна вывести свои войска из Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР, а также отказаться от членства в НАТО. Также глава отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер заявил, что швейцарский саммит мира не будет иметь политического веса. По его словам, это будет обсуждение актуальной темы без ее дальнейшего решения, пишет Pravda.Ru.