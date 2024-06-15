У берегов Сочи заметили американский дрон MQ-4C Triton: карта СВО на 15 июня

Над Черным морем, в районе Новороссийска и Сочи, 14 июня был впервые замечен беспилотный самолет-разведчик ВМС США Northrop Grumman MQ-4C Triton. Интерактивная карта спецоперации, а также ход военных действий — в материале URA.RU.
Над Черным морем обнаружили американский беспилотник
14 июня над Черным морем, в районе Новороссийска и Сочи, был замечен беспилотный самолет-разведчик ВМС США Northrop Grumman MQ-4C Triton, как указывают данные Flightradar 24. Цели разведки не были уточнены.
В ходе миссии американские военные временно потеряли связь с MQ-4C Triton, предположительно из-за попадания молнии или воздействия СВЧ-лучей. Вертолеты UH-60M ВМС США приступили к поиску обломков.
Тем не менее, по данным RadarBox, дрон подал аварийный сигнал перед посадкой. Он успешно приземлился на военно-морской базе НАТО Сигонелла на Сицилии около 19.00 по московскому времени.
Последствие атаки ВСУ по дому в Шебекино
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число погибших в результате обрушения подъезда многоэтажного дома в Шебекино выросло до пяти. Он отметил, что была госпитализирована женщина, однако она скончалась несмотря на усилия врачей.
Всего в результате инцидента пострадали шесть человек, а шестерых удалось спасти с верхних этажей здания. Гладков также сообщил, что поисково-спасательные работы на месте трагедии завершены, и выразил благодарность спасателям и волонтерам. Экспертиза дома запланирована на 15 июня.
Харьковское направление
За последние сутки группировка войск «Запад» значительно улучшила свое тактическое положение и нанесла поражение восьми бригадам украинских войск. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров в беседе с ТАСС.
«Слаженными действиями мотострелковые подразделения группировки при поддержке огня артиллерии и армейской авиации улучшили тактическое положение и поразили живую силу и технику ВСУ <...> в районах Берестового, Загоруйковки, Нововодяного, Стелимаховки Табаевки и Купянска», — сказал Шаров. По его словам, потери украинской армии составили до 430 человек, более 20 единиц техники, а также были уничтожены два склада и четыре пункта управления беспилотниками.
Кроме того, Шаров добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы было подавлено около 100 объектов ВСУ. По его словам, средства ПВО уничтожили три летательных аппарата.
Краснолиманское направление
По информации telegram-канала Readovka, российские десантники активно наступают на данном направлении, приближаясь к железнодорожной станции Выемка. Отсюда до южных окраин Северска остается менее девяти километров. В ходе контратаки под Раздоловкой ВСУ потерпели неудачу и отступили, оставив часть территории. Там отметили, что российские войска также продвигаются в направлении Ивано-Дарьевки, что создает условия для атаки на украинские позиции в Спорном с южного фланга.
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