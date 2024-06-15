У берегов Сочи впервые появился дрон США MQ-4C Triton: что о нем известно

Беспилотный самолет-разведчик ВМС США Northrop Grumman MQ-4C Triton впервые был замечен над акваторией Черного моря у побережья Краснодарского края, в районе Новороссийска и Сочи 14 июня. URA.RU в своем материале подробно рассказывает, что из себя представляет данный БПЛА.
Характеристика
Этот беспилотник способен находиться в воздухе более 30 часов, достигая высоты до 17 тысяч метров и скорости до 610 километров в час. БПЛА оснащен радаром, который сканирует пространство на 360 градусов и покрывает 5,2 тысячи квадратных километров за цикл. MQ-4C Triton способен осмотреть до семи миллионов квадратных километров за сутки. Он является усовершенствованной версией БПЛА, оснащенной противообледенительной системой и системой защиты от ударов молний, что позволяет ему эффективно снижать высоту.
Появление дрона на Черном море
Беспилотный самолет-разведчик ВМС США Northrop Grumman MQ-4C Triton был замечен 14 июня над акваторией Черного моря у побережья Краснодарского края, в районе Новороссийска и Сочи. Об этом свидетельствовали данные портала Flightradar 24. Цели проведения разведки в указанном районе не уточнялись.
Пропажа БПЛА
Американские военные потеряли связь с беспилотным самолетом-разведчиком ВМС США Northrop Grumman MQ-4C Triton, который находился в районе Черного моря. Согласно предварительной информации, возможной причиной потери связи могло стать попадание молнии в БПЛА, хотя не исключается и воздействие СВЧ-лучей.
«Northrop Grumman MQ-4C подал сигнал бедствия», — сообщил telеgram-канал «Военная хроника». В настоящее время многоцелевые вертолеты ВМС США UH-60M осуществляют поиск обломков дрона в предполагаемом районе падения.
Однако по информации мониторингового ресурса RadarBox, MQ-4C ВМС США подал аварийный сигнал перед посадкой на военно-морской базе НАТО Сигонелла на Сицилии. Там отметили, что БПЛА успешно приземлился на базе около 19.00 по московскому времени.
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