У берегов Сочи впервые появился дрон США MQ-4C Triton: что о нем известно

RadarBox: ведший разведку у Крыма MQ-4C ВМС США подал сигнал у Сицилии
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С какой целью дрон проводил разведку - неизвестно
С какой целью дрон проводил разведку - неизвестно Фото:

Беспилотный самолет-разведчик ВМС США Northrop Grumman MQ-4C Triton впервые был замечен над акваторией Черного моря у побережья Краснодарского края, в районе Новороссийска и Сочи 14 июня. URA.RU в своем материале подробно рассказывает, что из себя представляет данный БПЛА. 

Характеристика 

Этот беспилотник способен находиться в воздухе более 30 часов, достигая высоты до 17 тысяч метров и скорости до 610 километров в час. БПЛА оснащен радаром, который сканирует пространство на 360 градусов и покрывает 5,2 тысячи квадратных километров за цикл. MQ-4C Triton способен осмотреть до семи миллионов квадратных километров за сутки. Он является усовершенствованной версией БПЛА, оснащенной противообледенительной системой и системой защиты от ударов молний, что позволяет ему эффективно снижать высоту.

Появление дрона на Черном море

Беспилотный самолет-разведчик ВМС США Northrop Grumman MQ-4C Triton был замечен 14 июня над акваторией Черного моря у побережья Краснодарского края, в районе Новороссийска и Сочи. Об этом свидетельствовали данные портала Flightradar 24. Цели проведения разведки в указанном районе не уточнялись.

Пропажа БПЛА 

Американские военные потеряли связь с беспилотным самолетом-разведчиком ВМС США Northrop Grumman MQ-4C Triton, который находился в районе Черного моря. Согласно предварительной информации, возможной причиной потери связи могло стать попадание молнии в БПЛА, хотя не исключается и воздействие СВЧ-лучей.

«Northrop Grumman MQ-4C подал сигнал бедствия», — сообщил telеgram-канал «Военная хроника». В настоящее время многоцелевые вертолеты ВМС США UH-60M осуществляют поиск обломков дрона в предполагаемом районе падения.

Однако по информации мониторингового ресурса RadarBox, MQ-4C ВМС США подал аварийный сигнал перед посадкой на военно-морской базе НАТО Сигонелла на Сицилии. Там отметили, что БПЛА успешно приземлился на базе около 19.00 по московскому времени.

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Беспилотный самолет-разведчик ВМС США Northrop Grumman MQ-4C Triton впервые был замечен над акваторией Черного моря у побережья Краснодарского края, в районе Новороссийска и Сочи 14 июня. URA.RU в своем материале подробно рассказывает, что из себя представляет данный БПЛА.  Характеристика  Этот беспилотник способен находиться в воздухе более 30 часов, достигая высоты до 17 тысяч метров и скорости до 610 километров в час. БПЛА оснащен радаром, который сканирует пространство на 360 градусов и покрывает 5,2 тысячи квадратных километров за цикл. MQ-4C Triton способен осмотреть до семи миллионов квадратных километров за сутки. Он является усовершенствованной версией БПЛА, оснащенной противообледенительной системой и системой защиты от ударов молний, что позволяет ему эффективно снижать высоту. Появление дрона на Черном море Беспилотный самолет-разведчик ВМС США Northrop Grumman MQ-4C Triton был замечен 14 июня над акваторией Черного моря у побережья Краснодарского края, в районе Новороссийска и Сочи. Об этом свидетельствовали данные портала Flightradar 24. Цели проведения разведки в указанном районе не уточнялись. Пропажа БПЛА  Американские военные потеряли связь с беспилотным самолетом-разведчиком ВМС США Northrop Grumman MQ-4C Triton, который находился в районе Черного моря. Согласно предварительной информации, возможной причиной потери связи могло стать попадание молнии в БПЛА, хотя не исключается и воздействие СВЧ-лучей. «Northrop Grumman MQ-4C подал сигнал бедствия», — сообщил telеgram-канал «Военная хроника». В настоящее время многоцелевые вертолеты ВМС США UH-60M осуществляют поиск обломков дрона в предполагаемом районе падения. Однако по информации мониторингового ресурса RadarBox, MQ-4C ВМС США подал аварийный сигнал перед посадкой на военно-морской базе НАТО Сигонелла на Сицилии. Там отметили, что БПЛА успешно приземлился на базе около 19.00 по московскому времени.
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