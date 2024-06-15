Как Якушев стал вторым человеком в «Единой России»

Владимир Якушев возглавил генсовет «Единой России»

15 июня 2024 в 22:37 Размер текста - 17 +

Якушев получил новую должность 15 июня Фото: Денис Моргунов © URA.RU Назначение полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева секретарем генсовета «Единой России» не выглядит случайным. За три с половиной года работы на посту он сумел превратить полпредство в реальный центр силы, диктующий правила на конкретной территории. URA.RU перечисляет главное, чем запомнился Якушев на Урале за три с половиной года. И это лишь промежуточные итоги: в полпредстве говорят, что Якушев остается (будет совмещение постов). Первое впечатление Якушев возглавил Уральский федеральный округ в ноябре 2020 года, сменив на посту Николая Цуканова. Он уходил на фоне затяжного конфликта со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым. Местной элите Якушев был знаком прекрасно: 13 лет (2005—2018 гг.) работал губернатором Тюменской области, потом регулярно приезжал в регионы в статусе министра строительства РФ. Но более широкий круг знал его хуже. В феврале 2021-го Якушев продемонстрировал стиль через редакторов местных СМИ: жестко спрашивал с них за качество вопросов, обращал внимание на каждую формулировку. Обозначив журналистам, какой округ ему достался, полпред указал на закономерность — по всем показателям Урал находится на 3-4 месте. И анонсировал, что ситуацию надо менять, и для этого у него есть четкий план работы по разным направлениям. Никаких заигрываний с прессой, громких обещаний и заявлений. Освобождение монастыря и купирование протестов Две самые важные общественные истории весны 2021 года — освобождение Среднеуральского монастыря от последователей отлученного Сергия Романова и срыв акций протеста в поддержку задержанного блогера Алексея Навального (ныне покойный, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) — напрямую управлялись уже из штаба Якушева. Говорят, в случае с Романовым он, например, опробовал московские технологии, благодаря которым удалось вывезти старых монахинь заранее. Активно включалось полпредство и во многие другие ситуации, грозившие политическим напряжением. Например, в подготовку закона о публичной власти в РФ. В первой редакции инициатива Госдумы отменяла фактическую независимость ХМАО и ЯНАО от Тюменской области. Якушев был на прямой связи с администрацией президента и одним из авторов инициативы — депутатом ГД Павлом Крашенинниковым. В итоге законопроект отредактировали, а «тюменская матрешка» сохранила нынешнюю конфигурацию. Владимиру Якушеву удалось превратить уральское полпредство в реальный центр силы Фото: Георгий Бергал © URA.RU Борьба с COVID-19 Первым по-настоящему глобальным вызовом для Якушева стала новая волна пандемии коронавируса весной 2021-го. Москва требовала усилить контроль за масочным режимом, тогда же обсуждалось введение QR-кодов. Якушев не просто транслировал это губернаторам, но и точечно работал с органами власти и правоохранителями. В частности, после слов о наказании за продажу поддельных QR-кодов ситуация нормализовалась. И, конечно, участвовал в обеспечении уральских больниц всем необходимым. Воспитание «подчиненных» Почти сразу же после вступления в должность Якушев провел «ревизию» дел главных федеральных инспекторов. По итогу которой, в частности, изменил правила документооборота и сделал ставку на электронные носители. Из-за этого объем документов в аппаратах ГФИ сократился в шесть раз. Освободившееся время инспекторы должны были потратить на повышение своих знаний о территориях. На той же встреча с редакторами Якушев признавался, что хочет превратить свой аппарат в сообщество экспертов, которые бы глубоко разбирались в 10-15 сферах: строительство ЖКХ, национальные проекты и прочее. Начало СВО и санкции С началом специальной военной операции Якушев взял под тотальный контроль информационное пространство в округе, тем самым не допустив массовых акций протеста. Одним из проявлений этого стала блокировка екатеринбургского сайта It’s My City, который с началом СВО стал главным поставщиком негативных информповодов из УрФО в федеральную и мировую повестку. О том, что в ситуацию включалось именно полпредство, указывает тот факт, что для блокировки СМИ нужна санкция Генпрокуратуры. А это уровень контактов полпредства. Более того, именно Якушев указал уральскому управлению Роскомнадзора на то, как создаваемый негативный контент получает федеральное распространение. Практически сразу Якушев включился и в импортозамещение, ставшее необходимым после волны антироссийских санкций. Люди, работавшие с ним еще в Тюмени, вспоминают: во время первой волны санкций в 2014 году Якушев, будучи губернатором, проявлял аналогичную сверхактивность: приводил в регион инвесторов, поднимал с нуля многие производства. Он — выходец из реального сектора экономики (в конце 1990-х руководил «Запсибкомбанком» — прим. URA.RU) — хорошо понимал важность проблемы. Якушев лично выезжал в зоны подтопления Фото: Пресс-служба Полномочного представительства Президента России в УрФО Визиты Путина… В середине февраля 2024-го на Урал впервые за долгое время приехал глава государства Владимир Путин. Сначала — в Нижний Тагил, где посетил «Уралвагонзавод», предприятие, изготавливающее танки, затем школу №32 и завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. На следующий день Путин отправился в Челябинскую область. Там он побывал на территории индустриального парка «Станкомаш» (КОНАР) и «Завода роботов». На качество отработки Якушевым этой поездки указывают последующие поручения президента. Он поручил правительству поддержать задумки губернатором Куйвашева и Текслера. …и его переизбрание Важнейшей задачей Якушева было обеспечить на территории УрФО высокую явку на мартовских президентских выборах и легитимность, отсутствие нарушений на участках. В итоге каждый из регионов округа показал рекордные результаты по активности избирателей. А серьезные инциденты при поддержке силовиков удалось предотвратить. Паводки Весной 2023 года сразу несколько регионов (прежде всего Курганскую и Свердловскую области) охватили масштабные лесные пожары. Реагируя на них, Якушев давал особые вводные по профилактике возгораний и контролировал восстановление пострадавших поселков и деревень. А спустя год на Урале начались паводки. Особенно сложная ситуация была в Тюмени и Кургане. Все помнят, как Якушев предупреждал курганского главу Вадима Шумкова о надвигающейся большой воде (когда угроза еще не была столь очевидна), а потом на несколько недель буквально поселился на подтопленных территориях, круглосуточно координировал действия властей, общался с местными жителями. Политолог Анатолий Гагарин, комментируя тезис о том, что Якушеву удалось превратить уральское полпредство в реальный центр силы, приводит несколько аргументов. И первый — его назначение на пост генсекретаря «Единой России». «Это свидетельство того, что Якушев опытный, системный политик, который сумел выстроить работу полпредства в непростом с политической точки зрения округе. Он умело купировал конфликты, направлял и воздействовал профилактически. И это отметили не только наши местные лидеры, но и федеральные. И делал это уверенно, даже властно. Второй важный момент — последние события, связанные с преодолением последствий паводка. Работа была выстроена системно и эффективно именно благодаря его участию. Мы видели, он присутствовал на многих важных мероприятиях, контролировал и без него наши руководители бы так не сработали. А именно в таких нестандартных ситуациях и видна роль полпреда», — отметил Гагарин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Назначение полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева секретарем генсовета «Единой России» не выглядит случайным. За три с половиной года работы на посту он сумел превратить полпредство в реальный центр силы, диктующий правила на конкретной территории. URA.RU перечисляет главное, чем запомнился Якушев на Урале за три с половиной года. И это лишь промежуточные итоги: в полпредстве говорят, что Якушев остается (будет совмещение постов). Якушев возглавил Уральский федеральный округ в ноябре 2020 года, сменив на посту Николая Цуканова. Он уходил на фоне затяжного конфликта со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым. Местной элите Якушев был знаком прекрасно: 13 лет (2005—2018 гг.) работал губернатором Тюменской области, потом регулярно приезжал в регионы в статусе министра строительства РФ. Но более широкий круг знал его хуже. В феврале 2021-го Якушев продемонстрировал стиль через редакторов местных СМИ: жестко спрашивал с них за качество вопросов, обращал внимание на каждую формулировку. Обозначив журналистам, какой округ ему достался, полпред указал на закономерность — по всем показателям Урал находится на 3-4 месте. И анонсировал, что ситуацию надо менять, и для этого у него есть четкий план работы по разным направлениям. Никаких заигрываний с прессой, громких обещаний и заявлений. Две самые важные общественные истории весны 2021 года — освобождение Среднеуральского монастыря от последователей отлученного Сергия Романова и срыв акций протеста в поддержку задержанного блогера Алексея Навального (ныне покойный, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) — напрямую управлялись уже из штаба Якушева. Говорят, в случае с Романовым он, например, опробовал московские технологии, благодаря которым удалось вывезти старых монахинь заранее. Активно включалось полпредство и во многие другие ситуации, грозившие политическим напряжением. Например, в подготовку закона о публичной власти в РФ. В первой редакции инициатива Госдумы отменяла фактическую независимость ХМАО и ЯНАО от Тюменской области. Якушев был на прямой связи с администрацией президента и одним из авторов инициативы — депутатом ГД Павлом Крашенинниковым. В итоге законопроект отредактировали, а «тюменская матрешка» сохранила нынешнюю конфигурацию. Первым по-настоящему глобальным вызовом для Якушева стала новая волна пандемии коронавируса весной 2021-го. Москва требовала усилить контроль за масочным режимом, тогда же обсуждалось введение QR-кодов. Якушев не просто транслировал это губернаторам, но и точечно работал с органами власти и правоохранителями. В частности, после слов о наказании за продажу поддельных QR-кодов ситуация нормализовалась. И, конечно, участвовал в обеспечении уральских больниц всем необходимым. Почти сразу же после вступления в должность Якушев провел «ревизию» дел главных федеральных инспекторов. По итогу которой, в частности, изменил правила документооборота и сделал ставку на электронные носители. Из-за этого объем документов в аппаратах ГФИ сократился в шесть раз. Освободившееся время инспекторы должны были потратить на повышение своих знаний о территориях. На той же встреча с редакторами Якушев признавался, что хочет превратить свой аппарат в сообщество экспертов, которые бы глубоко разбирались в 10-15 сферах: строительство ЖКХ, национальные проекты и прочее. С началом специальной военной операции Якушев взял под тотальный контроль информационное пространство в округе, тем самым не допустив массовых акций протеста. Одним из проявлений этого стала блокировка екатеринбургского сайта It’s My City, который с началом СВО стал главным поставщиком негативных информповодов из УрФО в федеральную и мировую повестку. О том, что в ситуацию включалось именно полпредство, указывает тот факт, что для блокировки СМИ нужна санкция Генпрокуратуры. А это уровень контактов полпредства. Более того, именно Якушев указал уральскому управлению Роскомнадзора на то, как создаваемый негативный контент получает федеральное распространение. Практически сразу Якушев включился и в импортозамещение, ставшее необходимым после волны антироссийских санкций. Люди, работавшие с ним еще в Тюмени, вспоминают: во время первой волны санкций в 2014 году Якушев, будучи губернатором, проявлял аналогичную сверхактивность: приводил в регион инвесторов, поднимал с нуля многие производства. Он — выходец из реального сектора экономики (в конце 1990-х руководил «Запсибкомбанком» — прим. URA.RU) — хорошо понимал важность проблемы. В середине февраля 2024-го на Урал впервые за долгое время приехал глава государства Владимир Путин. Сначала — в Нижний Тагил, где посетил «Уралвагонзавод», предприятие, изготавливающее танки, затем школу №32 и завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. На следующий день Путин отправился в Челябинскую область. Там он побывал на территории индустриального парка «Станкомаш» (КОНАР) и «Завода роботов». На качество отработки Якушевым этой поездки указывают последующие поручения президента. Он поручил правительству поддержать задумки губернатором Куйвашева и Текслера. Важнейшей задачей Якушева было обеспечить на территории УрФО высокую явку на мартовских президентских выборах и легитимность, отсутствие нарушений на участках. В итоге каждый из регионов округа показал рекордные результаты по активности избирателей. А серьезные инциденты при поддержке силовиков удалось предотвратить. Весной 2023 года сразу несколько регионов (прежде всего Курганскую и Свердловскую области) охватили масштабные лесные пожары. Реагируя на них, Якушев давал особые вводные по профилактике возгораний и контролировал восстановление пострадавших поселков и деревень. А спустя год на Урале начались паводки. Особенно сложная ситуация была в Тюмени и Кургане. Все помнят, как Якушев предупреждал курганского главу Вадима Шумкова о надвигающейся большой воде (когда угроза еще не была столь очевидна), а потом на несколько недель буквально поселился на подтопленных территориях, круглосуточно координировал действия властей, общался с местными жителями. Политолог Анатолий Гагарин, комментируя тезис о том, что Якушеву удалось превратить уральское полпредство в реальный центр силы, приводит несколько аргументов. И первый — его назначение на пост генсекретаря «Единой России». «Это свидетельство того, что Якушев опытный, системный политик, который сумел выстроить работу полпредства в непростом с политической точки зрения округе. Он умело купировал конфликты, направлял и воздействовал профилактически. И это отметили не только наши местные лидеры, но и федеральные. И делал это уверенно, даже властно. Второй важный момент — последние события, связанные с преодолением последствий паводка. Работа была выстроена системно и эффективно именно благодаря его участию. Мы видели, он присутствовал на многих важных мероприятиях, контролировал и без него наши руководители бы так не сработали. А именно в таких нестандартных ситуациях и видна роль полпреда», — отметил Гагарин.