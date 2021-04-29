За двумя главными спецоперациями весны стоит полпред Якушев

По влиянию и активности уральского полпреда Якушева можно сравнить только с одним его предшественником — Петром Латышевым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Уральском федеральном округе новый политический центр, чью позицию придется учитывать всем чиновникам — полпредство президента. Как стало известно URA.RU, две самые важные общественные истории апреля — освобождение Среднеуральского монастыря от последователей отлученного Сергия Романова и срыв акций протеста 21 апреля — напрямую управлялись из штаба полпреда Владимира Якушева.

Сейчас в его повестке — прервать атаку ямальских властей на работу тюменской облдумы и научить журналистов работать по правилам. Последним пунктом старожилы бюрократии особо шокированы, но полпред отступать, кажется, не намерен.

Сразу несколько источников агентства утверждают, что управление операцией по «зачистке Среднеуральского монастыря» перешло от свердловских властей — полпреду президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву. Отлученный от церкви Сергий Романов летом прошлого года призывал патриарха Кирилла покинуть свой пост, позже аналогичное требование было высказано в адрес президента России Владимира Путина. В декабре в ходе спецоперации Романов был задержан и этапирован в Москву, где находится до сих пор.

Именно Якушев курировал операцию в бывшем монастыре Сергия Романова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В тот момент координацию действий органов госвласти осуществлял свердловский губернатор Евгений Куйвашев. После ареста Романова, эту работу передали вице-губернатору Сергею Бидонько. Но уже в начале весны ситуация изменилась, утверждает собеседник агентства. 14 апреля из монастыря были выселены монахини, продолжавшие поддерживать Романова, и эту операцию курировал уже не Бидонько, а Якушев. Это подтверждает и подчиненный Бидонько.

Операция первая. «Сергий»

Вопрос о Сергие Романове находится на контроле у руководства администрации президента России, поскольку касается раскола в Русской православной церкви — государствообразующем институте. Эту информацию агентству подтвердило сразу несколько источников. Источник в окружении Владимира Якушева признался, что его руководитель координировал действия силовиков по проведению операции.

Защита Романова не верила в успех силовиков, поскольку фотографии людей в масках, выволакивающих старых монахинь, спровоцировали бы скандал, вынудив власти сдаться. Прогноз казался правильным, поскольку в предыдущие восемь месяцев действия властей не отличались элегантностью. Но 14 апреля события развивались по другому сценарию.

Источник агентства утверждает, что Якушев планировал операцию за три недели до выселения: работа велась по всем направлениям, с координацией всех госструктур разного уровня.

«Была поставлена задача, а дальше все начали обсуждать, какие есть риски при ее выполнении и как их нивелировать», — вспомнил собеседник URA.RU. Именно на эти совещания приезжали сотрудники московского офиса администрации президента, о которых сообщало URA.RU. Они привезли столичные технологии, и так были придуманы различные оригинальные, системные ходы, ранее не свойственные мероприятиям в отношении Романова и его сторонников.

Как пример, сторонникам Романова «слили» дезинформацию о сроках проведения операции, а через своего агента госорганы смогли внести раскол в про-романовское сообщество, из-за чего особо старые жительницы монастыря были вывезены силами самих монахинь еще до приезда силовиков и журналистов. Так сторонники Романова сами подыграли властям.

Операция вторая. «Навальный»

Источник: федеральный центр ждет протестов в Екатеринбурге перед выборами в Госдуму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пока новых действий в отношении монастыря и монахинь в полпредстве не планируют, утверждает источник агентства, но это не значит, что аппарат Владимира Якушева с середины апреля бездействовал. В следующий раз полпредство взялось за координацию действий госвласти во время акций протеста сторонников Алексея Навального 21 апреля.

Пристальное внимание администрации президента России к Екатеринбургу связано с тем, что он входит в четверку провинциальных столиц, где власти ждут искусственного обострения ситуации перед выборами в Госдуму. Собеседник агентства утверждает, что сложностью для Якушева было совпадение по времени акции сторонников Навального и репетиции парада в Екатеринбурге. «Был риск, что провокаторы внедрятся в толпу зевак, пришедших смотреть на технику, оттуда спровоцируют ОМОН. И это будет кровавая бойня», — описывает ситуацию чиновник.

Другой собеседник утверждает, что проблема была иного порядка — командированные в уральские регионы начальники МВД не являются большими поклонниками наведения порядка во время политических акций.

Самый известный случай произошел в мае 2019 года. Тогда полиция отказалась наводить порядок в первый день митингов в сквере Екатеринбурга.

Власти опасались, что митинги Навального столкнутся с репетициями парадов Победы в миллионниках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В случае с несанкционированными протестами в 2021 году ситуация практически повторилась. Участник совещания говорит, что ГУ МВД заработало только под прессингом Владимира Якушева. Он утверждает, что именно на этих «мозговых штурмах» было принято решение перенести репетицию парада в Екатеринбурге на более раннее время, чтобы раньше перекрыть улицы и предотвратить акцию.

Утверждается, что перенос репетиции парада в Челябинске на другой день был также инспирирован полпредством. Но доказательств этого получить не удалось. Митинги сторонников Навального прошли и в Екатеринбурге, и в Челябинске, были массовыми, но не имели таких трагических последствий, как опасались власти до их начала.

Операция третья. «Аппетиты Ямала»

Сейчас активность полпредства проявляется в споре за статус тюменской облдумы, которая будет избираться в сентябре 2021 года. Ее состав определяют жители трех регионов: юга Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецких автономных округов. Ямальские власти считают, что пост председателя думы принадлежит им, говорили журналистам агентства представители губернатора Дмитрия Артюхова.

Политическая традиция Тюменской области такова, что имя спикера и его заместителей там определяют почти за год до того, как избиратели придут за бюллетенями. И ямальские чиновники номинировали на пост председателя своего бывшего замгубернатора Алексея Ситникова. Это не совпадало с планами Якушева, который видел в этой должности тюменского вице-губернатора Сергея Сарычева. На открытый конфликт с ЯНАО полпред не пошел, но и Ситникова не пустил: председателем решили оставить нынешнего ямальца Сергея Корепанова.

Не желая уступать, самый молодой губернатор России Дмитрий Артюхов номинировал в думу помимо Ситникова, своего действующего политического вице-губернатора Ирину Соколову. Якушев ответил выдвижением советника губернатора, бывшего тюменского социального вице-губернатора Натальи Шевчик. Ни один собеседник агентства не согласился дать оценку, кто аппаратно мощнее и опытнее: Соколова или Шевчик. Сходятся они в одном: ямальцы от такого конфликта не выиграют.

Не операция, а чистое удовольствие — доводить журналистов

Якушев на пресс-конференции отчитал представителей трех СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сам Владимир Якушев при этом не выглядит, как руководитель, находящийся в стрессе. В прошлую пятницу в Тюмени он провел пресс-конференцию, на которой вдруг отчитал журналистов за плохую подготовку, передергивание фактов и попытки создать сенсацию в теме, где ее нет. РБК Тюмень назвало три СМИ, чьим представителям досталось от полпреда за вопросы, показавшиеся ему глупыми: «Тюменский курьер», «Нефть» (контролируется сотрудниками югорского губернатора Натальи Комаровой) и 72.ру, входящее в холдинг Виктора Шкулева, с которым провинципальные чиновники стараются не ссориться.

URA.RU писало, что в феврале — на первой встрече с редакторами ведущих СМИ УрФО — полпред делал тоже самое. То есть, происходящее не экспромт, а постоянный стиль поведения полпреда.

Собеседник агентства, прослуживший в органах госвласти более 20 лет, считает, что атака на журналистов создает риски для Владимира Якушева. Другой собеседник, хорошо знающий полпреда, настаивает: его бывший руководитель верен себе. «В нашем бюрократическом мире принято перед вами — журналистами — заискивать, исходя из принципа „Не трогай — не будет пахнуть“, но Владимир Владимирович всегда плевал на это правило. Он уверен в себе, в своей правоте, и наши подстраховочные традиции ему не интересны. Пока эта стратегия срабатывала».

Кто остановит полпреда Якушева

Активность Владимира Якушева имеет свои причины. Когда в конце 2020 года он — министр строительства РФ, бывший тюменский губернатор, был назначен полпредом президента, многие собеседники URA.RU говорили о политической пенсии 52-летнего политика. На это указывали биографии прежних полпредов, в том числе предшественника Якушева Николая Цуканова, который был переведен в вице-президенты Ростелекома.

Уральское полпредство быстро перестает быть местом почетной пенсии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одни источники утверждали, что Якушев станет «свердловским губернатором Тюменской области», сосредоточившись на управлении знакомым себе регионом. Другие предрекали, что новый полпред не будет вмешиваться в конфликты, поскольку более ресурсные губернаторы округа его переиграют. По итогу первого полугода работы Якушева видно, что оба прогноза не оправдались.

Собеседник агентства, знающий работу полпредства на протяжении всего XXI века, сравнивает характер Якушева с первым полпредом, бывшим замминистра внутренних дел России Петром Латышевым. «Вы — журналисты — помните его сложную для понимания речь, а государственный аппарат помнит жесткость принимаемых решений, и высочайшую исполнительную дисциплину во всех регионах», — сказал источник агентства. Он считает, что точно также вверенной ему территорией намерен управлять Владимир Якушев, который не собирается на пенсию.

Собеседники агентства сходятся во мнении, что бюрократическая среда УрФО быстро признает наличие нового центра власти, и будет учитывать позицию Владимира Якушева. Но уральским диктатором ему не стать. Отчасти потому, что нет никаких доказательств, что игроки в администрации президента России согласны на аппаратное усиление уральского чиновника, которое в нынешние турбулентные времена может дать ему повод для возвращения в столицу.