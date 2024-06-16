Появились кадры побега захватчиков заложников в СИЗО-1. Видео

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Обвиняемые захватили заложников утром 16 июня Фото:
новость из сюжета
В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

В Сети появились кадры побега обвиняемых из камер ростовскогого СИЗО-1. После побега они захватили сотрудников. Видео публикует telegram-канал Shot.

«Побег, сверху типы (обвиняемые — прим. URA.RU) сбегают с тюрьмы… Нам походу завтра **** [будет очень плохо]: тут будет ОМОН, тут будет все», — заявляли осужденные.

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Обвиняемые сбежали из камер ночью. Они выбили оконные решетки и спустились по канату с 3-го и 4-го этажей. Во время этого один из них сломал руку.

После этого они выждали время и взяли в заложники сотрудников СИЗО. Возбуждено уголовное дело. Сейчас беглецы, обвиняемые в террористическом преступлении, которое было совершено в 2023 году, ликвидированы. Все, что известно о событии, — в материале URA.RU.

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В Сети появились кадры побега обвиняемых из камер ростовскогого СИЗО-1. После побега они захватили сотрудников. Видео публикует telegram-канал Shot. «Побег, сверху типы (обвиняемые — прим. URA.RU) сбегают с тюрьмы… Нам походу завтра **** [будет очень плохо]: тут будет ОМОН, тут будет все», — заявляли осужденные. Обвиняемые сбежали из камер ночью. Они выбили оконные решетки и спустились по канату с 3-го и 4-го этажей. Во время этого один из них сломал руку. После этого они выждали время и взяли в заложники сотрудников СИЗО. Возбуждено уголовное дело. Сейчас беглецы, обвиняемые в террористическом преступлении, которое было совершено в 2023 году, ликвидированы. Все, что известно о событии, — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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