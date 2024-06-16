Появились кадры побега захватчиков заложников в СИЗО-1. Видео

16 июня 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

В Сети появились кадры побега обвиняемых из камер ростовскогого СИЗО-1. После побега они захватили сотрудников. Видео публикует telegram-канал Shot. «Побег, сверху типы (обвиняемые — прим. URA.RU) сбегают с тюрьмы… Нам походу завтра **** [будет очень плохо]: тут будет ОМОН, тут будет все», — заявляли осужденные. Обвиняемые сбежали из камер ночью. Они выбили оконные решетки и спустились по канату с 3-го и 4-го этажей. Во время этого один из них сломал руку. После этого они выждали время и взяли в заложники сотрудников СИЗО. Возбуждено уголовное дело. Сейчас беглецы, обвиняемые в террористическом преступлении, которое было совершено в 2023 году, ликвидированы. Все, что известно о событии, — в материале URA.RU.