В Сети появились кадры побега обвиняемых из камер ростовскогого СИЗО-1. После побега они захватили сотрудников. Видео публикует telegram-канал Shot.
«Побег, сверху типы (обвиняемые — прим. URA.RU) сбегают с тюрьмы… Нам походу завтра **** [будет очень плохо]: тут будет ОМОН, тут будет все», — заявляли осужденные.
Обвиняемые сбежали из камер ночью. Они выбили оконные решетки и спустились по канату с 3-го и 4-го этажей. Во время этого один из них сломал руку.
После этого они выждали время и взяли в заложники сотрудников СИЗО. Возбуждено уголовное дело. Сейчас беглецы, обвиняемые в террористическом преступлении, которое было совершено в 2023 году, ликвидированы. Все, что известно о событии, — в материале URA.RU.
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