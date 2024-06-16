Симоньян пристыдила ростовского главу за молчание во время захвата заложников

16 июня 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян пристыдила губернатора Ростовской области Василия Голубева за молчание во время ЧП в СИЗО, где осужденные захватили сотрудников изолятора. По ее словам, если чиновник завел telegram-канал, то его нужно вести и комментировать подобные происшествия в моменте. «Есть простое правило для чиновников: нет желания/умения заводить telegram-канал — не заводите. Никто же не требует. А если уж завели, его надо вести», — заявила Симоньян. Об этом она написала в своем telegram-канале. Ранее группа осужденных взяла в заложники двух сотрудников изолятора. Злоумышленники готовили побег из СИЗО несколько месяцев. Их ликвидировали во время проведения спасательной операции. Губернатор Ростовской области Голубев сообщил, что не давал комментариев о ситуации с захватом сотрудников в СИЗО, так как ждал конца спасательной операции. Он также добавил, что виновные понесут ответственность, и отметил, что ситуацией пытались воспользоваться для провокаций.