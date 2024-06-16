Симоньян пристыдила ростовского главу за молчание во время захвата заложников

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
Симоньян недовольна молчанием губернатора Ростовской области во время ЧП в СИЗО Фото:
новость из сюжета
В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян пристыдила губернатора Ростовской области Василия Голубева за молчание во время ЧП в СИЗО, где осужденные захватили сотрудников изолятора. По ее словам, если чиновник завел telegram-канал, то его нужно вести и комментировать подобные происшествия в моменте.

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«Есть простое правило для чиновников: нет желания/умения заводить telegram-канал — не заводите. Никто же не требует. А если уж завели, его надо вести», — заявила Симоньян. Об этом она написала в своем telegram-канале.

Ранее группа осужденных взяла в заложники двух сотрудников изолятора. Злоумышленники готовили побег из СИЗО несколько месяцев. Их ликвидировали во время проведения спасательной операции.

Губернатор Ростовской области Голубев сообщил, что не давал комментариев о ситуации с захватом сотрудников в СИЗО, так как ждал конца спасательной операции. Он также добавил, что виновные понесут ответственность, и отметил, что ситуацией пытались воспользоваться для провокаций.

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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян пристыдила губернатора Ростовской области Василия Голубева за молчание во время ЧП в СИЗО, где осужденные захватили сотрудников изолятора. По ее словам, если чиновник завел telegram-канал, то его нужно вести и комментировать подобные происшествия в моменте. «Есть простое правило для чиновников: нет желания/умения заводить telegram-канал — не заводите. Никто же не требует. А если уж завели, его надо вести», — заявила Симоньян. Об этом она написала в своем telegram-канале. Ранее группа осужденных взяла в заложники двух сотрудников изолятора. Злоумышленники готовили побег из СИЗО несколько месяцев. Их ликвидировали во время проведения спасательной операции. Губернатор Ростовской области Голубев сообщил, что не давал комментариев о ситуации с захватом сотрудников в СИЗО, так как ждал конца спасательной операции. Он также добавил, что виновные понесут ответственность, и отметил, что ситуацией пытались воспользоваться для провокаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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