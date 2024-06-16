Глава Ростовской области объяснил, почему долго молчал по захвату сотрудников в СИЗО-1

Глава Ростовской области: инцидент в СИЗО пытались использовать для провокаций
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Разное. Курган, сизо, колючая проволока, тюрьма
Инцидент в СИЗО некоторые пытались использовать для разжигания межнациональной розни, заявил Василий Голубев Фото:
новость из сюжета
В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что не комментировал ситуацию с захватом сотрудников в СИЗО потому, что ждал конца освободительной операции. Он добавил, что все виновные понесут ответственность, и подчеркнул, что ситуацию пытались использовать для провокаций.

«Не комментировал ситуацию, пока правоохранители выполняли свою работу. Сейчас, когда заложники освобождены, могу сказать одно: любой нарушивший закон должен нести ответственность», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале.

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Ранее обвиняемые в подготовке к теракту захватили сотрудников СИЗО-1. Они требовали выдать им оружие и автомобиль, чтобы покинуть территорию. Спустя время их ликвидировали.

Во время спасательной операции часть пользователей пыталась в telegram-канале Голубева разжечь межнациональную рознь. Поэтому губернатор был вынужден закрыть комментарии. Он призвал не поддаваться на провокации. Голубев добавил, что с самого утра получал доклады по ситуации с заложниками.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отмечал, что сотрудникам ФСИН придется ответить погонами за произошедшее. По его словам, они нарушили условия содержания обвиняемых.

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что не комментировал ситуацию с захватом сотрудников в СИЗО потому, что ждал конца освободительной операции. Он добавил, что все виновные понесут ответственность, и подчеркнул, что ситуацию пытались использовать для провокаций. «Не комментировал ситуацию, пока правоохранители выполняли свою работу. Сейчас, когда заложники освобождены, могу сказать одно: любой нарушивший закон должен нести ответственность», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. Ранее обвиняемые в подготовке к теракту захватили сотрудников СИЗО-1. Они требовали выдать им оружие и автомобиль, чтобы покинуть территорию. Спустя время их ликвидировали. Во время спасательной операции часть пользователей пыталась в telegram-канале Голубева разжечь межнациональную рознь. Поэтому губернатор был вынужден закрыть комментарии. Он призвал не поддаваться на провокации. Голубев добавил, что с самого утра получал доклады по ситуации с заложниками. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отмечал, что сотрудникам ФСИН придется ответить погонами за произошедшее. По его словам, они нарушили условия содержания обвиняемых.
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