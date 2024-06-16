Глава Ростовской области объяснил, почему долго молчал по захвату сотрудников в СИЗО-1

Глава Ростовской области: инцидент в СИЗО пытались использовать для провокаций

16 июня 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Инцидент в СИЗО некоторые пытались использовать для разжигания межнациональной розни, заявил Василий Голубев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что не комментировал ситуацию с захватом сотрудников в СИЗО потому, что ждал конца освободительной операции. Он добавил, что все виновные понесут ответственность, и подчеркнул, что ситуацию пытались использовать для провокаций. «Не комментировал ситуацию, пока правоохранители выполняли свою работу. Сейчас, когда заложники освобождены, могу сказать одно: любой нарушивший закон должен нести ответственность», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале . Новость по теме Образцовая охрана, корпус в честь Екатерины II: история СИЗО-1 Ростова, где захватили заложников Ранее обвиняемые в подготовке к теракту захватили сотрудников СИЗО-1. Они требовали выдать им оружие и автомобиль, чтобы покинуть территорию. Спустя время их ликвидировали. Во время спасательной операции часть пользователей пыталась в telegram-канале Голубева разжечь межнациональную рознь. Поэтому губернатор был вынужден закрыть комментарии. Он призвал не поддаваться на провокации. Голубев добавил, что с самого утра получал доклады по ситуации с заложниками. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отмечал, что сотрудникам ФСИН придется ответить погонами за произошедшее. По его словам, они нарушили условия содержания обвиняемых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что не комментировал ситуацию с захватом сотрудников в СИЗО потому, что ждал конца освободительной операции. Он добавил, что все виновные понесут ответственность, и подчеркнул, что ситуацию пытались использовать для провокаций. «Не комментировал ситуацию, пока правоохранители выполняли свою работу. Сейчас, когда заложники освобождены, могу сказать одно: любой нарушивший закон должен нести ответственность», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. Ранее обвиняемые в подготовке к теракту захватили сотрудников СИЗО-1. Они требовали выдать им оружие и автомобиль, чтобы покинуть территорию. Спустя время их ликвидировали. Во время спасательной операции часть пользователей пыталась в telegram-канале Голубева разжечь межнациональную рознь. Поэтому губернатор был вынужден закрыть комментарии. Он призвал не поддаваться на провокации. Голубев добавил, что с самого утра получал доклады по ситуации с заложниками. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отмечал, что сотрудникам ФСИН придется ответить погонами за произошедшее. По его словам, они нарушили условия содержания обвиняемых.