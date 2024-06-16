Политолог Лукьянов раскрыл, почему дружественные России страны подписали декларацию по Украине

Политолог Лукьянов: Турция и Венгрия подписали декларацию по Украине из-за НАТО

16 июня 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Турция и Венгрия являются членами НАТО, поэтому они подписали декларацию, сообщил Федор Лукьянов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Турция и Венгрия подписали декларацию по Украине в Швейцарии потому, что являются членами НАТО. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил политолог, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Турция и Сербия числятся в списке дружественных России стран, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан постоянно выступает против антироссийских санкций. «Почему Турция не должна была подписывать? Какие основания ожидать, что она не будет подписывать документы? Она что, наш союзник или не член НАТО? [Подписание декларации] было абсолютно ожидаемо», — заявил Федор Лукьянов. Новость по теме Призывы к диалогу с РФ и нацистские лозунги: как прошел первый день саммита по Украине То же самое касается и Венгрии, которая, помимо НАТО, состоит в Евросоюзе, отметил политолог. «Венгрия демонстрирует большое упорство в отстаивании своих собственных интересов только тогда, когда дело напрямую касается ее. Это обычно происходит при обсуждении вопросов, санкций или помощи Украине в рамках ЕС. Тогда Венгрия бьется за свои интересы. В декларации нет ничего такого, чтобы затрагивало ее интересы. Поэтому почему бы ее не подписать?» — уточнил он. Лукьянов добавил, что отношения РФ с Турцией и Венгрией не изменятся после подписания документа. В декларации также есть пункт про то, что в будущем решение украинского вопроса должно пройти при участии всех сторон, включая Россию. Документ не подписали Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ, а также Армения, Бахрейн, Ватикан, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия и Таиланд. Лукьянов объяснил, что утверждение декларации происходит в комплексе, а значит в ней были пункты, которые их не устроили. Саммит по Украине проходит с 15 по 16 июня. В нем участвуют 92 делегации, Россию не пригласили. Подробный список пунктов декларации — в материале URA.RU. На саммите Турция отметила, что обсуждение мира невозможно без участия РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Турция и Венгрия подписали декларацию по Украине в Швейцарии потому, что являются членами НАТО. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU заявил политолог, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Турция и Сербия числятся в списке дружественных России стран, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан постоянно выступает против антироссийских санкций. «Почему Турция не должна была подписывать? Какие основания ожидать, что она не будет подписывать документы? Она что, наш союзник или не член НАТО? [Подписание декларации] было абсолютно ожидаемо», — заявил Федор Лукьянов. То же самое касается и Венгрии, которая, помимо НАТО, состоит в Евросоюзе, отметил политолог. «Венгрия демонстрирует большое упорство в отстаивании своих собственных интересов только тогда, когда дело напрямую касается ее. Это обычно происходит при обсуждении вопросов, санкций или помощи Украине в рамках ЕС. Тогда Венгрия бьется за свои интересы. В декларации нет ничего такого, чтобы затрагивало ее интересы. Поэтому почему бы ее не подписать?» — уточнил он. Лукьянов добавил, что отношения РФ с Турцией и Венгрией не изменятся после подписания документа. В декларации также есть пункт про то, что в будущем решение украинского вопроса должно пройти при участии всех сторон, включая Россию. Документ не подписали Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ, а также Армения, Бахрейн, Ватикан, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия и Таиланд. Лукьянов объяснил, что утверждение декларации происходит в комплексе, а значит в ней были пункты, которые их не устроили. Саммит по Украине проходит с 15 по 16 июня. В нем участвуют 92 делегации, Россию не пригласили. Подробный список пунктов декларации — в материале URA.RU. На саммите Турция отметила, что обсуждение мира невозможно без участия РФ.