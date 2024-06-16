Названа новая приоритетная цель российской армии в зоне СВО

Депутат ГД Шеремет: оружие для Киева станет приоритетной целью ВС РФ

16 июня 2024 в 21:07 Размер текста - 17 +

Любые поставки Украине оружия расценятся как спонсирование терроризма и станут приоритетной целью для ВС РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставки Украине вооружения, включая самолеты F-16 от Дании, будут восприняты Россией как спонсирование терроризма. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет. «Любые недружественные поставки летального оружия киевскому режиму будут расцениваться нашей страной как прямое спонсирование терроризма, убивающего мирных граждан и уничтожающего гражданскую инфраструктуру», — заявил Шеремет. Его слова передает ТАСС. Депутат также отметил, что F-16 станут приоритетной целью для нейтрализации российскими военными еще на этапе их передачи. Датские самолеты также станут основанием для уничтожения новых баз дислокации ВСУ. По мнению Шеремета, даже с новыми поставками вооружений Вооруженные силы Украины не смогут избежать поражения. Ранее сообщалось о том, что Дания собирается осуществить поставки истребителей F-16 на Украину. Глава Украины Владимир Зеленский 16 июня обсуждал с датским премьер-министром Метте Фредериксен их скорую поставку в страну. Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен также сообщал, что страна готова разрешить Киеву использовать истребители, чтобы наносить удары по целям на территории России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поставки Украине вооружения, включая самолеты F-16 от Дании, будут восприняты Россией как спонсирование терроризма. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет. «Любые недружественные поставки летального оружия киевскому режиму будут расцениваться нашей страной как прямое спонсирование терроризма, убивающего мирных граждан и уничтожающего гражданскую инфраструктуру», — заявил Шеремет. Его слова передает ТАСС. Депутат также отметил, что F-16 станут приоритетной целью для нейтрализации российскими военными еще на этапе их передачи. Датские самолеты также станут основанием для уничтожения новых баз дислокации ВСУ. По мнению Шеремета, даже с новыми поставками вооружений Вооруженные силы Украины не смогут избежать поражения. Ранее сообщалось о том, что Дания собирается осуществить поставки истребителей F-16 на Украину. Глава Украины Владимир Зеленский 16 июня обсуждал с датским премьер-министром Метте Фредериксен их скорую поставку в страну. Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен также сообщал, что страна готова разрешить Киеву использовать истребители, чтобы наносить удары по целям на территории России.