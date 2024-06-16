Из списка подписавших коммюнике саммита по Украине убрали две страны: Иордания и Ирак отозвали подписи

Итоговое коммюнике конференции по Украине, проходящей в Швейцарии, потеряло поддержку двух стран. В результате количество стран-подписантов уменьшилось с 80 до 78. О том, какие страны отказались подписывать совместный документ и по каким причинам — в материале URA.RU.
Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике после конференции по Украине
Коммюнике, составленное участвовавшими в конференции по Украине странами, отказались подписывать Ирак и Иордания. Ранее на презентации документа эти страны были представлены в качестве подписавших документ. Однако позже список был обновлен и эти страны исчезли из общего перечня. Обновленный документ появился на сайте Федерального совета Швейцарии. Причины отзыва подписей не указаны.
Какие страны сразу не подписали коммюнике по Украине
Индия
Индия выступила против подписания итоговой декларации мирного саммита в Швейцарии. Секретарь по западным вопросам МИД Индии и бывший чрезвычайный и полномочный посол в России Капур Паван заявил, что страна поддерживает урегулирование конфликта на Украине. Однако в Индии считают, что это возможно только при договоренности для обеих сторон конфликта. «Прекращение боевых действий требует прямого диалога между Киевом и Москвой», — сообщил Паван в ходе конференции. Он также отметил, что Индия и дальше продолжит взаимодействие с Россией и Украиной для поиска путей решения кризисной ситуации.
Ватикан
Декларацию саммита по Украине, проходящего в Швейцарии, не подписал Святой престол Ватикана. Об этом сообщили в ватиканской Службе печати. Там уточнили, что престол не подписывает итоговые декларации. Ватикан является самостоятельным государством и имеет статус официального наблюдателя в ООН. Он обладает всеми правами полноправного члена кроме права голоса, сообщили в службе.
Накануне часть участников конференции по Украине в Швейцарии также отказалась подписывать итоговое совместное соглашение. Согласно данным организаторов, из присутствующих на конференции 92 государств, 15 июня итоговый документ подписали 80. От подписи отказались Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, ОАЭ, Саудовская Аравия, Словакия, ЮАР, Святой Престол, Таиланд, а также сама Швейцария. На данный момент количество стран-подписантов уменьшилось с 80 до 78.
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