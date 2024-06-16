Жителям Кургана рассказали о самых жарких днях предстоящей недели

Регион накрыло аномальными температурами
На территории Кургана температура поднимется до 28 градусов 17 и 20 июня. По прогнозу народного синоптика Ильи Винштейна, самыми жаркими днями на неделе станут понедельник и четверг.
«В Кургане 17 июня ожидается переменная облачность, слабые кратковременные дожди. Вероятность грозы 30%. Порывы ветра до 11 м/сек. Днем будет 28 градусов, ночью — от 19 до 21. Температура на пять градусов выше нормы», — указано в блоге синоптика. Примерно такая же погода ожидается в четверг.
Ранее Винштейн предсказал появление нового июньского температурного рекорда. Прежний был зафиксирован в 1931 году.
Согласно прогнозу, жаркая погода продержится в Кургане до конца следующей недели
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