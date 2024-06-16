16 июня 2024

Жителям Кургана рассказали о самых жарких днях предстоящей недели

В Кургане температура поднимется до 28 градусов 17 и 20 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Регион накрыло аномальными температурами
Регион накрыло аномальными температурами Фото:

На территории Кургана температура поднимется до 28 градусов 17 и 20 июня. По прогнозу народного синоптика Ильи Винштейна, самыми жаркими днями на неделе станут понедельник и четверг.

«В Кургане 17 июня ожидается переменная облачность, слабые кратковременные дожди. Вероятность грозы 30%. Порывы ветра до 11 м/сек. Днем будет 28 градусов, ночью — от 19 до 21. Температура на пять градусов выше нормы», — указано в блоге синоптика. Примерно такая же погода ожидается в четверг.

Ранее Винштейн предсказал появление нового июньского температурного рекорда. Прежний был зафиксирован в 1931 году.

Согласно прогнозу, жаркая погода продержится в Кургане до конца следующей недели
Согласно прогнозу, жаркая погода продержится в Кургане до конца следующей недели
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На территории Кургана температура поднимется до 28 градусов 17 и 20 июня. По прогнозу народного синоптика Ильи Винштейна, самыми жаркими днями на неделе станут понедельник и четверг. «В Кургане 17 июня ожидается переменная облачность, слабые кратковременные дожди. Вероятность грозы 30%. Порывы ветра до 11 м/сек. Днем будет 28 градусов, ночью — от 19 до 21. Температура на пять градусов выше нормы», — указано в блоге синоптика. Примерно такая же погода ожидается в четверг. Ранее Винштейн предсказал появление нового июньского температурного рекорда. Прежний был зафиксирован в 1931 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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