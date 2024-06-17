Из ЯНАО возобновили авиарейс до Тюмени

Рейсы будут совершатся по вторникам и субботам (архивное фото)
Регулярные авиарейсы возобновлены по маршруту из Тарко-Сале (ЯНАО) в Тюмень. Об этом сообщили в администрации Пуровского района.
«Перевозки самолётом АН-24 будут по вторникам и субботам», — рассказали в официальном telegram-канале Пуровского района. Рейс Тюмень-Тарко-Сале будет вылетать в 08:30, из Тарко-Сале в Тюмень самолет отправится в 12:40.
Ранее URA.RU сообщало о дополнительных рейсах из ЯНАО по России. С июня из Ноябрьска можно будет улететь в Тюмень, Москву, Уфу и Сочи.
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