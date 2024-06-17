Из ЯНАО возобновили авиарейс до Тюмени

Возобновлены регулярные авиарейсы Тюмень — Тарко-Сале — Тюмень
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Рейсы будут совершатся по вторникам и субботам (архивное фото)
Рейсы будут совершатся по вторникам и субботам (архивное фото) Фото:

Регулярные авиарейсы возобновлены по маршруту из Тарко-Сале (ЯНАО) в Тюмень. Об этом сообщили в администрации Пуровского района. 

«Перевозки самолётом АН-24 будут по вторникам и субботам», — рассказали в официальном telegram-канале Пуровского района. Рейс Тюмень-Тарко-Сале будет вылетать в 08:30, из Тарко-Сале в Тюмень самолет отправится в 12:40. 

Ранее URA.RU сообщало о дополнительных рейсах из ЯНАО по России. С июня из Ноябрьска можно будет улететь в Тюмень, Москву, Уфу и Сочи. 

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Регулярные авиарейсы возобновлены по маршруту из Тарко-Сале (ЯНАО) в Тюмень. Об этом сообщили в администрации Пуровского района.  «Перевозки самолётом АН-24 будут по вторникам и субботам», — рассказали в официальном telegram-канале Пуровского района. Рейс Тюмень-Тарко-Сале будет вылетать в 08:30, из Тарко-Сале в Тюмень самолет отправится в 12:40.  Ранее URA.RU сообщало о дополнительных рейсах из ЯНАО по России. С июня из Ноябрьска можно будет улететь в Тюмень, Москву, Уфу и Сочи. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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