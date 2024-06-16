16 июня 2024

Расследование МАК инцидента с АН-26 и выигрышный билет ямальца: события 17 июня на Ямале

Комиссия МАК начала расследование авиаинцидента с АН-26 возле аэропорта Утренний
© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде за лето обновят десять километров дорог (архивное фото)
В Салехарде за лето обновят десять километров дорог (архивное фото) Фото:

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начала расследование авиаинцидента с АН-26, сезон ремонта дорог в Салехарде и выигрыш пяти миллионов рублей жителем Ямала. Об этих и других событиях к вечеру 17 июня рассказывает URA.RU.

  • МАК сформировал комиссию для выяснения причины жесткого приземления АН-26 возле аэропорта Утренний. Комиссия уже приступила к своей работе;
  • Авиарейсы из Тюмени в Тарко-Сале и обратно возобновлены и будут летать по вторникам и субботам. Перевозки будет осуществлять самолет АН-24;
  • На трассе в сторону Аксарки (ЯНАО) водители засняли семью медведей. Медведица и три медвежонка бежали навстречу проезжающим машинам;
  • Счастливчик из ЯНАО выиграл в лотерею 5 000 000 рублей. Он купил билет на два тиража и, в одном из них, угадал всю комбинацию;
  • В Салехарде за лето отремонтируют более десяти километров дорог. Основные работы затронут микрорайон Удача и береговую линию реки Полуй;
  • Прогулочный теплоход хотят запустить в Салехарде. Данную инициативу для салехардцев озвучил мэр города Алексей Титовский;
  • На пяти реках ЯНАО будут проходить рейды безопасности. Маршруты патрулирования будут проходить по рекам Шурышкарского, Приуральского, Ямальского, Пуровского и Надымского районов; 
  • К 80-летию победы в Великой Отечественной войне в Салехарде появятся новые образцы техники. Их установят в пантеоне парка Победы. 

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Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начала расследование авиаинцидента с АН-26, сезон ремонта дорог в Салехарде и выигрыш пяти миллионов рублей жителем Ямала. Об этих и других событиях к вечеру 17 июня рассказывает URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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