Расследование МАК инцидента с АН-26 и выигрышный билет ямальца: события 17 июня на Ямале

В Салехарде за лето обновят десять километров дорог (архивное фото)
Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начала расследование авиаинцидента с АН-26, сезон ремонта дорог в Салехарде и выигрыш пяти миллионов рублей жителем Ямала. Об этих и других событиях к вечеру 17 июня рассказывает URA.RU.
- МАК сформировал комиссию для выяснения причины жесткого приземления АН-26 возле аэропорта Утренний. Комиссия уже приступила к своей работе;
- Авиарейсы из Тюмени в Тарко-Сале и обратно возобновлены и будут летать по вторникам и субботам. Перевозки будет осуществлять самолет АН-24;
- На трассе в сторону Аксарки (ЯНАО) водители засняли семью медведей. Медведица и три медвежонка бежали навстречу проезжающим машинам;
- Счастливчик из ЯНАО выиграл в лотерею 5 000 000 рублей. Он купил билет на два тиража и, в одном из них, угадал всю комбинацию;
- В Салехарде за лето отремонтируют более десяти километров дорог. Основные работы затронут микрорайон Удача и береговую линию реки Полуй;
- Прогулочный теплоход хотят запустить в Салехарде. Данную инициативу для салехардцев озвучил мэр города Алексей Титовский;
- На пяти реках ЯНАО будут проходить рейды безопасности. Маршруты патрулирования будут проходить по рекам Шурышкарского, Приуральского, Ямальского, Пуровского и Надымского районов;
- К 80-летию победы в Великой Отечественной войне в Салехарде появятся новые образцы техники. Их установят в пантеоне парка Победы.
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