17 июня 2024

В Тюмени отремонтируют бульвар, на состояние которого жаловались жители

В Тюмени площадки на Сказочном бульваре отремонтируют за 19 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее жители жаловались на состояние статуэток на бульваре
Ранее жители жаловались на состояние статуэток на бульваре Фото:

В Тюмени в районе Ново-Патрушево отремонтируют игровые площадки на Сказочном бульваре за 19 млн рублей. Такая информация указана на сайте Госазкупки. Ранее жители жаловались на состояние прогулочной зоны и статуэток на бульваре.

«Выполнение работ по ремонту детских игровых площадок, расположенных по адресу: г. Тюмень, бульвар Сказочный. Начальная цена — 19 млн рублей. Условия выполнения работ: работы по контракту могут быть выполнены досрочно», — указано на сайте.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе Комарово построят шестиполосную магистраль. Работы планируют завершить к 2025 году.

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В Тюмени в районе Ново-Патрушево отремонтируют игровые площадки на Сказочном бульваре за 19 млн рублей. Такая информация указана на сайте Госазкупки. Ранее жители жаловались на состояние прогулочной зоны и статуэток на бульваре. «Выполнение работ по ремонту детских игровых площадок, расположенных по адресу: г. Тюмень, бульвар Сказочный. Начальная цена — 19 млн рублей. Условия выполнения работ: работы по контракту могут быть выполнены досрочно», — указано на сайте. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе Комарово построят шестиполосную магистраль. Работы планируют завершить к 2025 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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