В Тюмени отремонтируют бульвар, на состояние которого жаловались жители

Ранее жители жаловались на состояние статуэток на бульваре
В Тюмени в районе Ново-Патрушево отремонтируют игровые площадки на Сказочном бульваре за 19 млн рублей. Такая информация указана на сайте Госазкупки. Ранее жители жаловались на состояние прогулочной зоны и статуэток на бульваре.
«Выполнение работ по ремонту детских игровых площадок, расположенных по адресу: г. Тюмень, бульвар Сказочный. Начальная цена — 19 млн рублей. Условия выполнения работ: работы по контракту могут быть выполнены досрочно», — указано на сайте.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе Комарово построят шестиполосную магистраль. Работы планируют завершить к 2025 году.
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