В Тюмени возле ТЭЦ загорелись гаражи. Видео

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На место пожара выехали 15 сотрудников МЧС
На место пожара выехали 15 сотрудников МЧС Фото:

Возле тюменской ТЭЦ-1 произошел пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС региона, огонь в горящих гаражах был оперативно локализован.

«Около ТЭЦ-1 недалеко от остановки „Барабинская“ произошло возгорание гаражей. Пожар локализован на площади 30 кв.м. В тушении приняли участие 4 единицы спецтехники и 15 сотрудников МЧС», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сведений о пострадавших нет. Ранее URA.RU писало, что с 10 по 16 июня в Тюменской области произошло 210 пожаров по вине человека

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Возле тюменской ТЭЦ-1 произошел пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС региона, огонь в горящих гаражах был оперативно локализован. «Около ТЭЦ-1 недалеко от остановки „Барабинская“ произошло возгорание гаражей. Пожар локализован на площади 30 кв.м. В тушении приняли участие 4 единицы спецтехники и 15 сотрудников МЧС», — сообщает пресс-служба ведомства. Сведений о пострадавших нет. Ранее URA.RU писало, что с 10 по 16 июня в Тюменской области произошло 210 пожаров по вине человека. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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