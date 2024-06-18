На место пожара выехали 15 сотрудников МЧС
Возле тюменской ТЭЦ-1 произошел пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС региона, огонь в горящих гаражах был оперативно локализован.
«Около ТЭЦ-1 недалеко от остановки „Барабинская“ произошло возгорание гаражей. Пожар локализован на площади 30 кв.м. В тушении приняли участие 4 единицы спецтехники и 15 сотрудников МЧС», — сообщает пресс-служба ведомства.
Сведений о пострадавших нет. Ранее URA.RU писало, что с 10 по 16 июня в Тюменской области произошло 210 пожаров по вине человека.
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