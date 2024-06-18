Мишустин мечтает о том, чтобы россияне жили дольше

К 2030 году средняя продолжительность жизни в России должна достичь 78 лет, а к 2036 году превысить отметку в 80 лет. С таким заявлением выступил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по национальным проектам.
«Глава государства поставил новую цель, к 2030 году продолжительность жизни должна возрасти не менее чем до 78 лет, а в 2036 приблизиться к 81 году», — передает слова Мишустина РИА Новости. Он добавил, что основной задачей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» является повышение продолжительности жизни россиян.
В рамках национального проекта будут реализованы 11 федеральных проектов. В данный момент активно ведется работа над их выполнением, заключил Мишустин.
Президент России Владимир Путин сообщал о рекордной ожидаемой продолжительности жизни в стране, которая к концу 2024 года достигнет около 74 лет. Согласно прогнозу Росстата, она должна вырасти до 79,83 лет к 2045 году.
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