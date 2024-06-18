Мишустин мечтает о том, чтобы россияне жили дольше

Мишустин: к 2030 году средняя продолжительность жизни должна достичь 78 лет
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Активно ведется работа над нацпроектом по увеличению продолжительности жизни в России, заявил Михаил Мишустин
Активно ведется работа над нацпроектом по увеличению продолжительности жизни в России, заявил Михаил Мишустин Фото:

К 2030 году средняя продолжительность жизни в России должна достичь 78 лет, а к 2036 году превысить отметку в 80 лет. С таким заявлением выступил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по национальным проектам.

«Глава государства поставил новую цель, к 2030 году продолжительность жизни должна возрасти не менее чем до 78 лет, а в 2036 приблизиться к 81 году», — передает слова Мишустина РИА Новости. Он добавил, что основной задачей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» является повышение продолжительности жизни россиян.

В рамках национального проекта будут реализованы 11 федеральных проектов. В данный момент активно ведется работа над их выполнением, заключил Мишустин.

Президент России Владимир Путин сообщал о рекордной ожидаемой продолжительности жизни в стране, которая к концу 2024 года достигнет около 74 лет. Согласно прогнозу Росстата, она должна вырасти до 79,83 лет к 2045 году.

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К 2030 году средняя продолжительность жизни в России должна достичь 78 лет, а к 2036 году превысить отметку в 80 лет. С таким заявлением выступил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по национальным проектам. «Глава государства поставил новую цель, к 2030 году продолжительность жизни должна возрасти не менее чем до 78 лет, а в 2036 приблизиться к 81 году», — передает слова Мишустина РИА Новости. Он добавил, что основной задачей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» является повышение продолжительности жизни россиян. В рамках национального проекта будут реализованы 11 федеральных проектов. В данный момент активно ведется работа над их выполнением, заключил Мишустин. Президент России Владимир Путин сообщал о рекордной ожидаемой продолжительности жизни в стране, которая к концу 2024 года достигнет около 74 лет. Согласно прогнозу Росстата, она должна вырасти до 79,83 лет к 2045 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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