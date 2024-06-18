Приуралец поднялся на Эльбрус за восемь дней
Альпинист из ЯНАО Владимир Фрейман покорил Эльбрус и развернул флаг Приуральского района на самой вершине горы. Об этом сообщило агентство «Приуралье».
«Владимир Фрейман покорил самую высокую точку Европы — гору Эльбрус, высотой 5642 метра! На вершине он развернул флаг Приуральского района», — написало издание.
Также они опубликовали фото ямальца. Восхождение на вершину заняло у него восемь дней.
В Салехарде (ЯНАО) в течение года возведут крытый экстрим-парк, предназначенный для велосипедистов, скейтбордистов и роллеров. Сейчас уже идет подготовка площадки.
Владимир Фрейман покорил Эльбрус и развернул флаг Приуральского района на самой вершине
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!