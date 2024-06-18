18 июня 2024

Альпинист из ЯНАО развернул на вершине Эльбруса флаг своего района. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Приуралец поднялся на Эльбрус за восемь дней
Приуралец поднялся на Эльбрус за восемь дней Фото:

Альпинист из ЯНАО Владимир Фрейман покорил Эльбрус и развернул флаг Приуральского района на самой вершине горы. Об этом сообщило агентство «Приуралье».

«Владимир Фрейман покорил самую высокую точку Европы — гору Эльбрус, высотой 5642 метра! На вершине он развернул флаг Приуральского района», — написало издание.

Также они опубликовали фото ямальца. Восхождение на вершину заняло у него восемь дней.

В Салехарде (ЯНАО) в течение года возведут крытый экстрим-парк, предназначенный для велосипедистов, скейтбордистов и роллеров. Сейчас уже идет подготовка площадки.

Владимир Фрейман покорил Эльбрус и развернул флаг Приуральского района на самой вершине
Владимир Фрейман покорил Эльбрус и развернул флаг Приуральского района на самой вершине
Фото:

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Альпинист из ЯНАО Владимир Фрейман покорил Эльбрус и развернул флаг Приуральского района на самой вершине горы. Об этом сообщило агентство «Приуралье». «Владимир Фрейман покорил самую высокую точку Европы — гору Эльбрус, высотой 5642 метра! На вершине он развернул флаг Приуральского района», — написало издание. Также они опубликовали фото ямальца. Восхождение на вершину заняло у него восемь дней. В Салехарде (ЯНАО) в течение года возведут крытый экстрим-парк, предназначенный для велосипедистов, скейтбордистов и роллеров. Сейчас уже идет подготовка площадки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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