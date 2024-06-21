Рейдер Федулев прибыл в Соликамск на принудительные работы

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Предпоследнее слово во время судебного заседания по делу Павла Федулева. Екатеринбург, федулев павел
Павел Федулев давно просил заменить ему срок Фото:

Свердловский рейдер Павел Федулев, осужденный за организацию заказных убийств, после освобождения из колонии прибыл в исправительный центр №1 Соликамска (Пермский край) — как и анонсировало ранее URA.RU. Об этом агентству рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Федулев уже в исправцентре, по трудоустройству еще распределения не получил. Говорят, ведет себя очень спокойно, дисциплинарных взысканий не имеет, настроен позитивно. В Соликамске он будет отбывать остаток своего срока», — передал собеседник агентства.

Федулев стал знаменит в Свердловской области в 1990-е. Он контролировал несколько предприятий и параллельно с бизнесом занимался политикой. Свой первый срок — девять лет — он получил в 2007 году за организацию беспорядков и захват рынка. В 2011-м его признали виновным в мошенничестве, организации заказных убийств, рейдерстве и формировании ОПГ. Тогда он получил 20 лет лишения свободы. Подробнее о личности Федулева, — в отдельной сбойке URA.RU.

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Свердловский рейдер Павел Федулев, осужденный за организацию заказных убийств, после освобождения из колонии прибыл в исправительный центр №1 Соликамска (Пермский край) — как и анонсировало ранее URA.RU. Об этом агентству рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Федулев уже в исправцентре, по трудоустройству еще распределения не получил. Говорят, ведет себя очень спокойно, дисциплинарных взысканий не имеет, настроен позитивно. В Соликамске он будет отбывать остаток своего срока», — передал собеседник агентства. Федулев стал знаменит в Свердловской области в 1990-е. Он контролировал несколько предприятий и параллельно с бизнесом занимался политикой. Свой первый срок — девять лет — он получил в 2007 году за организацию беспорядков и захват рынка. В 2011-м его признали виновным в мошенничестве, организации заказных убийств, рейдерстве и формировании ОПГ. Тогда он получил 20 лет лишения свободы. Подробнее о личности Федулева, — в отдельной сбойке URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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