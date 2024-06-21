Рейдер Федулев прибыл в Соликамск на принудительные работы

21 июня 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Павел Федулев давно просил заменить ему срок Фото: Александр Мамаев © URA.RU Свердловский рейдер Павел Федулев, осужденный за организацию заказных убийств, после освобождения из колонии прибыл в исправительный центр №1 Соликамска (Пермский край) — как и анонсировало ранее URA.RU. Об этом агентству рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Федулев уже в исправцентре, по трудоустройству еще распределения не получил. Говорят, ведет себя очень спокойно, дисциплинарных взысканий не имеет, настроен позитивно. В Соликамске он будет отбывать остаток своего срока», — передал собеседник агентства. Федулев стал знаменит в Свердловской области в 1990-е. Он контролировал несколько предприятий и параллельно с бизнесом занимался политикой. Свой первый срок — девять лет — он получил в 2007 году за организацию беспорядков и захват рынка. В 2011-м его признали виновным в мошенничестве, организации заказных убийств, рейдерстве и формировании ОПГ. Тогда он получил 20 лет лишения свободы. Подробнее о личности Федулева, — в отдельной сбойке URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский рейдер Павел Федулев, осужденный за организацию заказных убийств, после освобождения из колонии прибыл в исправительный центр №1 Соликамска (Пермский край) — как и анонсировало ранее URA.RU. Об этом агентству рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Федулев уже в исправцентре, по трудоустройству еще распределения не получил. Говорят, ведет себя очень спокойно, дисциплинарных взысканий не имеет, настроен позитивно. В Соликамске он будет отбывать остаток своего срока», — передал собеседник агентства. Федулев стал знаменит в Свердловской области в 1990-е. Он контролировал несколько предприятий и параллельно с бизнесом занимался политикой. Свой первый срок — девять лет — он получил в 2007 году за организацию беспорядков и захват рынка. В 2011-м его признали виновным в мошенничестве, организации заказных убийств, рейдерстве и формировании ОПГ. Тогда он получил 20 лет лишения свободы. Подробнее о личности Федулева, — в отдельной сбойке URA.RU.