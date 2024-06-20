Стало известно, в каком городе будет жить уральский рейдер Федулев после выхода из колонии

Уральский рейдер Павел Федулев, которого осудили за заказные убийства, после освобождения из колонии будет жить в Соликамске Пермского края. Об этом URA.RU рассказал источник знакомый с ситуацией.
«Федулев будет находиться в исправительном центре № 1 в Соликамске. Точная дата его переезда пока не называется», — уточнил собеседник агентства. Жить в исправцентре, но сможет выходить в город и пользоваться банковской картой. Трудоустроят рейдера на одно из соликамских предприятий. В ГУФСИН по Пермскому краю на запрос URA.RU о переводе Федулева сообщили, что в соответствии с нормами действующего законодательства, запрашиваемая информация относится к категории персональных данных и не может быть предоставлена.
Федулев стал знаменит на Урале в 1990-е. Он контролировал несколько предприятий. Параллельно с бизнесом он занимался политикой. Свой первый срок в виде девяти лет он получил в 2007 году. Тогда его осудили за захват рынка и организацию беспорядков. В 2011 его признали виновным мошенничестве, организации заказных убийств, рейдерстве и формировании ОПГ и приговорили к 20 годам лишения свободы.
Федулев неоднократно пытался выйти на свободу, но у него не получалось. Весной Чусовской городской суд принял заменить остаток срока рейдера принудительными работами. Прокуратура сначала планировала оспорить это решение, но потом передумала.
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