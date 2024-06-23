Третий иностранец покинул ФК «Урал» после вылета из РПЛ

Португальский защитник Кики покинул ФК «Урал»
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Кристиан «Кики» Нейва Афонсо сыграл в составе команды 20 матчей
Кристиан «Кики» Нейва Афонсо сыграл в составе команды 20 матчей Фото:

Футбольный клуб «Урал» и защитник Кристиан «Кики» Нейва Афонсо из Португалии расторгли договор. Спортсмен играл в составе команды с июня 2023 года, сообщает пресс-служба клуба.

«ФК „Урал“ и португальский защитник Кики договорились о расторжении договора. В нашу команду Кристиан Нейва Афонсо пришёл в июне прошлого года и провел за неё ровно 20 матчей», — говорится в telegram-канале ФК «Урал».

Клуб поблагодарил футболиста за время, проведенное в Екатеринбурге. Помимо этого, Кики пожелали успешного продолжения карьеры и крепкого здоровья.

ФК «Урал» вылетел из РПЛ, проиграв тольяттинскому «Акрону» 1 июня. Команду уже покинули два иностранца — полузащитник из Гвинеи Ибраим Сиссе и украинский футболист Денис Кулаков, который выступал за «шмелей» с 2015 года. Подготовкой состава клуба к новому сезону занялся бывший игрок сборной России по футболу Игорь Смольников.

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Футбольный клуб «Урал» и защитник Кристиан «Кики» Нейва Афонсо из Португалии расторгли договор. Спортсмен играл в составе команды с июня 2023 года, сообщает пресс-служба клуба. «ФК „Урал“ и португальский защитник Кики договорились о расторжении договора. В нашу команду Кристиан Нейва Афонсо пришёл в июне прошлого года и провел за неё ровно 20 матчей», — говорится в telegram-канале ФК «Урал». Клуб поблагодарил футболиста за время, проведенное в Екатеринбурге. Помимо этого, Кики пожелали успешного продолжения карьеры и крепкого здоровья. ФК «Урал» вылетел из РПЛ, проиграв тольяттинскому «Акрону» 1 июня. Команду уже покинули два иностранца — полузащитник из Гвинеи Ибраим Сиссе и украинский футболист Денис Кулаков, который выступал за «шмелей» с 2015 года. Подготовкой состава клуба к новому сезону занялся бывший игрок сборной России по футболу Игорь Смольников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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