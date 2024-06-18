Украинский футболист Кулаков покидает «Урал»

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Кулаков был капитаном "Урала"
Кулаков был капитаном "Урала" Фото:

Спортсмен из Украины Денис Кулаков покинул футбольный клуб "Урал", в котором был капитаном команды на позиции защитника. За ФК спортсмен играл девять лет, рассказали в пресс-службе клуба.

"Наш капитан последних сезонов Денис Кулаков покидает «Урал». Расстаемся с защитником, который провел в нашем клубе девять лет", — следует из сообщения.

Кулаков выступал за ФК «Урал» с 2015 года, однако в середине 2022-го у него возникло недопонимание с руководством команды, и спортсмен покинул ряды клуба, но в сентябре того же года вернулся.

ФК «Урал» вылетел из РПЛ 1 июня, проиграв тольяттинскому «Акрону». После вылета из Премьер-лиги от «шмелей» ушли вратарь Илья Помазун, опорный полузащитник из Гвинеи Ибраима Сиссе и полузащитник Юрий Газинский. Главным тренером клуба после ухода Виктора Гончаренко из-за вылета стал Евгений Аверьянов.

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Спортсмен из Украины Денис Кулаков покинул футбольный клуб "Урал", в котором был капитаном команды на позиции защитника. За ФК спортсмен играл девять лет, рассказали в пресс-службе клуба. "Наш капитан последних сезонов Денис Кулаков покидает «Урал». Расстаемся с защитником, который провел в нашем клубе девять лет", — следует из сообщения. Кулаков выступал за ФК «Урал» с 2015 года, однако в середине 2022-го у него возникло недопонимание с руководством команды, и спортсмен покинул ряды клуба, но в сентябре того же года вернулся. ФК «Урал» вылетел из РПЛ 1 июня, проиграв тольяттинскому «Акрону». После вылета из Премьер-лиги от «шмелей» ушли вратарь Илья Помазун, опорный полузащитник из Гвинеи Ибраима Сиссе и полузащитник Юрий Газинский. Главным тренером клуба после ухода Виктора Гончаренко из-за вылета стал Евгений Аверьянов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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