22 июня 2024

Экс-игрок сборной России Смольников пересоберет ФК «Урал», вылетевший из РПЛ

© Служба новостей «URA.RU»
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Игорю Смольникову (на фото справа) предстоит собрать команду ФК «Урал» к новому сезону
Игорю Смольникову (на фото справа) предстоит собрать команду ФК «Урал» к новому сезону Фото:

Бывший игрок сборной России по футболу Игорь Смольников пересоберет команду футбольного клуба «Урал», который вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ) 1 июня. Спортсмен уже приступил к подготовке ФК к новому сезону, сообщили в пресс-службе клуба.

«Игорь Смольников отвечает за формирование команды к новому сезону и вместе с коллегами по отделу уже активно включился в эту деятельность», — говорится в telegram-канале ФК «Урал». Спортсмен занял место в спортивном департаменте клуба.

Смольников родился в Каменске-Уральском (Свердловская область). За свою карьеру успел побывать в клубах «Урал», «Зенит», «Локомотив», «Торпедо», «Краснодар» и других. Он заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка России.

ФК «Урал» вылетел из РПЛ 1 июня, проиграв тольяттинскому «Акрону». После поражения от «шмелей» ушли: вратарь Илья Помазун, опорный полузащитник из Гвинеи Ибраима Сиссе и полузащитник Юрий Газинский. Главным тренером клуба после ухода Виктора Гончаренко из-за вылета стал Евгений Аверьянов, он вступил в должность в середине июня. Также в тренерский штаб вошли Олег Шатов и Сергей Томаров.

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Бывший игрок сборной России по футболу Игорь Смольников пересоберет команду футбольного клуба «Урал», который вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ) 1 июня. Спортсмен уже приступил к подготовке ФК к новому сезону, сообщили в пресс-службе клуба. «Игорь Смольников отвечает за формирование команды к новому сезону и вместе с коллегами по отделу уже активно включился в эту деятельность», — говорится в telegram-канале ФК «Урал». Спортсмен занял место в спортивном департаменте клуба. Смольников родился в Каменске-Уральском (Свердловская область). За свою карьеру успел побывать в клубах «Урал», «Зенит», «Локомотив», «Торпедо», «Краснодар» и других. Он заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка России. ФК «Урал» вылетел из РПЛ 1 июня, проиграв тольяттинскому «Акрону». После поражения от «шмелей» ушли: вратарь Илья Помазун, опорный полузащитник из Гвинеи Ибраима Сиссе и полузащитник Юрий Газинский. Главным тренером клуба после ухода Виктора Гончаренко из-за вылета стал Евгений Аверьянов, он вступил в должность в середине июня. Также в тренерский штаб вошли Олег Шатов и Сергей Томаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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