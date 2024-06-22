Экс-игрок сборной России Смольников пересоберет ФК «Урал», вылетевший из РПЛ

Бывший игрок сборной России по футболу Игорь Смольников пересоберет команду футбольного клуба «Урал», который вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ) 1 июня. Спортсмен уже приступил к подготовке ФК к новому сезону, сообщили в пресс-службе клуба.
«Игорь Смольников отвечает за формирование команды к новому сезону и вместе с коллегами по отделу уже активно включился в эту деятельность», — говорится в telegram-канале ФК «Урал». Спортсмен занял место в спортивном департаменте клуба.
Смольников родился в Каменске-Уральском (Свердловская область). За свою карьеру успел побывать в клубах «Урал», «Зенит», «Локомотив», «Торпедо», «Краснодар» и других. Он заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка России.
ФК «Урал» вылетел из РПЛ 1 июня, проиграв тольяттинскому «Акрону». После поражения от «шмелей» ушли: вратарь Илья Помазун, опорный полузащитник из Гвинеи Ибраима Сиссе и полузащитник Юрий Газинский. Главным тренером клуба после ухода Виктора Гончаренко из-за вылета стал Евгений Аверьянов, он вступил в должность в середине июня. Также в тренерский штаб вошли Олег Шатов и Сергей Томаров.
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