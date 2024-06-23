«Единая Россия» поможет пострадавшим при теракте ВСУ в Севастополе

23 июня 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев сообщил, что «Единая Россия» поможет всем пострадавшим после теракта ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь «Единая Россия» окажет помощь пострадавшим в Севастополе после ракетной атаки ВСУ. Об этом заявил врио секретаря генсовета партии, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. «Партия окажет всю необходимую помощь жителям и гостям города: от психологической поддержки до доставки воды и медикаментов. „Единая Россия“ вместе с Севастополем», — сообщил Владимир Якушев, его слова приводит telegram-канал «Единой России». Он назвал произошедшее бесчеловечным террористическим актом против мирного населения, подчеркивая, что ВСУ специально ударили по пляжу, где отдыхали семьи с детьми. Якушев добавил, что губернатор Севастополя и секретарь регионального отделения партии Михаил Развожаев координирует работу всех оперативных служб. Пострадавшие могут обратиться за поддержкой в волонтерский центр «Единой России». По последним данным, из-за атаки ВСУ пострадали 124 человека, среди них 27 детей. Погибли трое детей, всего погибших пять, сообщает 360.ru. Президент РФ Владимир Путин следит за ситуацией, он в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения. Армия Украины атаковала Севастополь пятью ракетами ATACMS с кассетным частями. Были сбиты четыре из них. Последняя отклонилась от курса и разорвалась над пляжем с отдыхающими. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Единая Россия» окажет помощь пострадавшим в Севастополе после ракетной атаки ВСУ. Об этом заявил врио секретаря генсовета партии, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. «Партия окажет всю необходимую помощь жителям и гостям города: от психологической поддержки до доставки воды и медикаментов. „Единая Россия“ вместе с Севастополем», — сообщил Владимир Якушев, его слова приводит telegram-канал «Единой России». Он назвал произошедшее бесчеловечным террористическим актом против мирного населения, подчеркивая, что ВСУ специально ударили по пляжу, где отдыхали семьи с детьми. Якушев добавил, что губернатор Севастополя и секретарь регионального отделения партии Михаил Развожаев координирует работу всех оперативных служб. Пострадавшие могут обратиться за поддержкой в волонтерский центр «Единой России». По последним данным, из-за атаки ВСУ пострадали 124 человека, среди них 27 детей. Погибли трое детей, всего погибших пять, сообщает 360.ru. Президент РФ Владимир Путин следит за ситуацией, он в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения. Армия Украины атаковала Севастополь пятью ракетами ATACMS с кассетным частями. Были сбиты четыре из них. Последняя отклонилась от курса и разорвалась над пляжем с отдыхающими.