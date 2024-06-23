«Единая Россия» поможет пострадавшим при теракте ВСУ в Севастополе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Якушев в Доме добровольцев СО. Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев сообщил, что «Единая Россия» поможет всем пострадавшим после теракта ВСУ Фото:
новость из сюжета
Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

«Единая Россия» окажет помощь пострадавшим в Севастополе после ракетной атаки ВСУ. Об этом заявил врио секретаря генсовета партии, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

«Партия окажет всю необходимую помощь жителям и гостям города: от психологической поддержки до доставки воды и медикаментов. „Единая Россия“ вместе с Севастополем», — сообщил Владимир Якушев, его слова приводит telegram-канал «Единой России». Он назвал произошедшее бесчеловечным террористическим актом против мирного населения, подчеркивая, что ВСУ специально ударили по пляжу, где отдыхали семьи с детьми.

Якушев добавил, что губернатор Севастополя и секретарь регионального отделения партии Михаил Развожаев координирует работу всех оперативных служб. Пострадавшие могут обратиться за поддержкой в волонтерский центр «Единой России».

По последним данным, из-за атаки ВСУ пострадали 124 человека, среди них 27 детей. Погибли трое детей, всего погибших пять, сообщает 360.ru. Президент РФ Владимир Путин следит за ситуацией, он в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения.

Армия Украины атаковала Севастополь пятью ракетами ATACMS с кассетным частями. Были сбиты четыре из них. Последняя отклонилась от курса и разорвалась над пляжем с отдыхающими.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Единая Россия» окажет помощь пострадавшим в Севастополе после ракетной атаки ВСУ. Об этом заявил врио секретаря генсовета партии, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. «Партия окажет всю необходимую помощь жителям и гостям города: от психологической поддержки до доставки воды и медикаментов. „Единая Россия“ вместе с Севастополем», — сообщил Владимир Якушев, его слова приводит telegram-канал «Единой России». Он назвал произошедшее бесчеловечным террористическим актом против мирного населения, подчеркивая, что ВСУ специально ударили по пляжу, где отдыхали семьи с детьми. Якушев добавил, что губернатор Севастополя и секретарь регионального отделения партии Михаил Развожаев координирует работу всех оперативных служб. Пострадавшие могут обратиться за поддержкой в волонтерский центр «Единой России». По последним данным, из-за атаки ВСУ пострадали 124 человека, среди них 27 детей. Погибли трое детей, всего погибших пять, сообщает 360.ru. Президент РФ Владимир Путин следит за ситуацией, он в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения. Армия Украины атаковала Севастополь пятью ракетами ATACMS с кассетным частями. Были сбиты четыре из них. Последняя отклонилась от курса и разорвалась над пляжем с отдыхающими.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...